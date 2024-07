Λάιεν: Προς νέο ευρωπαϊκό βιομηχανικό deal - Δείτε την ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο

Σε ένα έγγραφο 31 σελίδων που περιγράφει το όραμά της, η ίδια δεσμεύτηκε να προτείνει νέες πολιτικές για το κλίμα και να επικεντρωθεί στην οικοδόμηση μιας «πραγματικής ευρωπαϊκής αμυντικής ένωσης».

Την ανάγκη οικοδόμησης μιας «ισχυρής Ευρώπης» σε μια «εποχή υψηλής αβεβαιότητας», υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο τον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την πενταετία (2024-2029), λίγο πριν από την ψηφοφορία για την επανεκλογή της.

Μέσα από ένα έγγραφο 31 σελίδων, δεσμεύτηκε να δρομολογήσει σημαντικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στα οποία και μια νέα ευρωπαϊκή βιομηχανική συμφωνία, να προτείνει νέες πολιτικές για το κλίμα και να επικεντρωθεί στην οικοδόμηση μιας «πραγματικής ευρωπαϊκής αμυντικής ένωσης».

Choices are the hinges of destiny.

Let us make the choice of strength, of leadership and of Europe.

My address as candidate for the Presidency of the @EU_Commission ↓ https://t.co/ZSgqha8PY4

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2024