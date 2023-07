ΥΠΕΞ: Σύσκεψη υπό τον Γεραπετρίτη για την εκκένωση ξένων πολιτών από τη Ρόδο

Για την αντιμετώπιση όλων των διεθνών πτυχών της κατάστασης που έχει προκύψει λόγω των δασικών πυρκαγιών στη Ρόδο.

Σύσκεψη διεξάχθηκε την Κυριακή στο υπουργείο Εξωτερικών υπο τον ΥΠΕΞ, Γιώργο Γεραπετρίτη, για την αντιμετώπιση όλων των διεθνών πτυχών της κατάστασης που έχει προκύψει λόγω των δασικών πυρκαγιών στη Ρόδο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Ο υπουργός Εξωτερικων βρέθηκε, προ ολίγου, στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών, όπου έδωσε οδηγίες στους ακολούθους υπηρεσίας για τον περαιτέρω χειρισμό της κατάστασης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών, ενεργοποιήθηκε χθες, Σάββατο 22 Ιουλίου, «η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων για να διευκολυνθεί η εκκένωση ξένων πολιτών στην Ελλάδα λόγω των εν εξελίξει δασικών πυρκαγιών».

📌@GreeceMFA CMU additional phone numbers

The Crisis Management Unit has also made available to foreign citizens in need of assistance these numbers:

☎️+30 210 3681259

☎️+30 210 3681350

Greek / foreign citizens in danger are asked to contact civil protection directly ☎️ 1️⃣1️⃣2️⃣

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 23, 2023