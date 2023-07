Πυρκαγιές: «Ευχαριστώ» Μητσοτάκη στην Τουρκία για την αποστολή βοήθειας

«Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Τουρκία που έστειλε δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο για να μας βοηθήσουν στον αγώνα μας κατά των δασικών πυρκαγιών» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Με ανάρτηση του στο Twitter ο πρωθυπουργός ανέφερε «εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Τουρκία που έστειλε δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο για να μας βοηθήσουν στον αγώνα μας κατά των δασικών πυρκαγιών. Ευχαριστούμε Τουρκία!».

Our gratitude goes out to Türkiye for sending two firefighting planes and one helicopter to assist us in our fight against forest fires. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇬🇷@RTErdogan

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 22, 2023