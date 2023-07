Συμφωνία για σιτηρά στην Ουκρανία: Η Κομισιόν καταδικάζει την αποχώρηση της Ρωσίας

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιε σημειώνει ότι «η ΕΕ εργάζεται για να διασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια για τους ευάλωτους του κόσμου.

Βολές κατά της Ρωσίας λόγω της απόφασης της να αποχωρήσει από τη συμφωνία για την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία μέσω της Μαύρης Θάλασσας εξαπέλυσε τη Δευτέρα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Καταδικάζω σθεναρά την κυνική κίνηση της Ρωσίας να τερματίσει την Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας για τα Σιτηρά , παρά τις προσπάθειες του ΟΗΕ και της Τουρκίας» υπογραμμίζει η Γερμανίδα αξιωματούχος με ανάρτηση της στο Twitter.

I strongly condemn Russia’s cynical move to terminate the Black Sea Grain Initiative, despite UN & Türkiye’s efforts.

EU is working to ensure food security for the world’s vulnerable. #EUSolidarityLanes will continue bringing agrifood products out of Ukraine & to global…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 17, 2023