Τετ α τετ Μητσοτάκη - Ομπάμα: «Οι αξίες που μοιραζόμαστε αντηχούν λίγο πιο δυνατά στην Ελλάδα»

«Οι αξίες που και οι δύο μοιραζόμαστε και που αντηχούν ίσως λίγο πιο δυνατά εδώ, στον τόπο που γεννήθηκε η Δημοκρατία».

Με τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα μας, συναντήθηκε σήμερα ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτηση του στο Τwitter στα αγγλικά ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του για την συζήτηση που είχαν σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι και σημείωσε:

«Ήταν μεγάλη χαρά να μιλήσω με τον Μπαράκ Ομπάμα σήμερα στην Αθήνα. Οι αξίες που και οι δύο μοιραζόμαστε και που αντηχούν ίσως λίγο πιο δυνατά εδώ, στον τόπο που γεννήθηκε η Δημοκρατία, ήταν το κοινό νήμα στη συζήτησή μας σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες και οι νέοι μας σήμερα. Ανυπομονώ να τον υποδεχτώ ξανά σύντομα».

A true pleasure to speak with @barackobama in Athens. Our shared values, resonating perhaps a bit more here, the birthplace of democracy, were the common thread in our discussion on the very real challenges our societies and youth face. I look forward to welcoming him again soon. pic.twitter.com/5ZWpL8Sl2R

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) June 22, 2023