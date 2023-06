Κυρ. Μητσοτάκης για ναυάγιο: Αποφασιστική απάντηση στα άθλια δίκτυα των εγκληματιών

Τη θλίψη του για την απώλεια τόσων αθώων ζωών στο ναυάγιο στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου εκφράζει σε δήλωση του ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Τη θλίψη του για την απώλεια τόσων αθώων ζωών στο ναυάγιο στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου εκφράζει σε δήλωση του ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και επισημαίνει ότι η τραγική εξέλιξη υπενθυμίζει πως «το Μεταναστευτικό παραμένει πρόβλημα το οποίο απαιτεί συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική. Ώστε τα άθλια δίκτυα των εγκληματιών που διακινούν απελπισμένους ανθρώπους να βρουν, επιτέλους, την αποφασιστική απάντηση που τους αξίζει».

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το σημερινό τραγικό ναυάγιο στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου, νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου. Εκφράζω τη θλίψη μου για την απώλεια τόσων αθώων ζωών. Και, ήδη, οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας είναι στη διάθεση της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης.

Είναι στιγμές αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Τώρα προέχει η σωτηρία όσο το δυνατόν περισσότερων ζωών. Το νέο περιστατικό, ωστόσο, αναδεικνύει με τρόπο δραματικό ότι το Μεταναστευτικό παραμένει πρόβλημα το οποίο απαιτεί συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική. Ώστε τα άθλια δίκτυα των εγκληματιών που διακινούν απελπισμένους ανθρώπους να βρουν, επιτέλους, την αποφασιστική απάντηση που τους αξίζει».

Το ναυάγιο στην Πύλο αποτελεί «μια σπαρακτική υπενθύμιση ότι πρέπει να βάλουμε ένα τέλος στην αδίστακτη επιχείρηση των διακινητών», αναφέρει με ανάρτησή του στο twitter ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Βαθιά λυπημένος για το τραγικό ναυάγιο στα ανοικτά των ακτών της Πύλου, στη νότια Ελλάδα, με τόσες χαμένες ζωές νέων (ανθρώπων). Μια σπαρακτική υπενθύμιση ότι πρέπει να βάλουμε ένα τέλος στην αδίστακτη επιχείρηση των διακινητών. Οι ηγέτες της ΕΕ θα εξετάσουν το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου», σημειώνει ο Σαρλ Μισέλ.

«Ένα ακόμη φρικτό ναυάγιο στη Μεσόγειο - αυτή τη φορά κοντά στην Ελλάδα - στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Μάλιστα, επαναλαμβάνει πως «κάθε άτομο που αναζητά μια καλύτερη ζωή αξίζει ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

Another horrific shipwreck in the Mediterranean - this time near Greece - has claimed the lives of scores of people.

As I’ve said before - every person searching for a better life deserves safety & dignity.

— António Guterres (@antonioguterres) June 14, 2023