Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια - Τσαβούσογλου: Εκδίδεται στην Ελλάδα ο φυλακισμένος πατέρας του νεκρού μηχανοδηγού

Τηλεφώνημα από τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δέχτηκε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Τηλεφώνημα από τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δέχτηκε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Τσαβούσογλου «τον ενημέρωσε για τη θετική έκβαση του ελληνικού αιτήματος για την έκδοση στην Ελλάδα Έλληνα πολίτη, πατέρα ενός από τα θύματα του δυστυχήματος στα Τέμπη», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

«Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τον Τούρκο ομόλογό του για τη θετική και άμεση απάντηση της Τουρκίας. Η σχετική απόφαση υπογράφηκε από τον Τούρκο υπουργό Δικαιοσύνης», προστίθεται στην ανάρτηση.

I thanked my counterpart for 🇹🇷's positive & rapid response. The decision was signed by #Türkiye’s Minister of Justice. (2/2)

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 14, 2023