Η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ο βασικός μοχλός των αποτιμήσεων στις παγκόσμιες αγορές

Οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες συνεχίζουν να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά, παρά τα υψηλά επιτόκια, τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες συνεχίζουν να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά, παρά τα υψηλά επιτόκια, τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.

Πίσω από αυτή την ανθεκτικότητα βρίσκεται ένας παράγοντας που κυριαρχεί ολοένα και περισσότερο στην επενδυτική αφήγηση: η τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Η αγορά δεν αντιμετωπίζει πλέον την AI ως μία ακόμη τεχνολογική καινοτομία. Την αντιμετωπίζει ως έναν πολυετή κύκλο επενδύσεων που επηρεάζει δεκάδες κλάδους της οικονομίας και δημιουργεί νέες πηγές ανάπτυξης για εταιρείες σε ολόκληρο το φάσμα της παραγωγικής αλυσίδας.

Για τον λόγο αυτό, οι επενδυτές συνεχίζουν να αποδίδουν υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης σε εταιρείες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ημιαγωγοί

Η πρώτη και πιο εμφανής ωφέλεια από την επανάσταση της AI εντοπίζεται στον κλάδο των ημιαγωγών (NVIDIA, Broadcom, AMD, Marvell Technology, Taiwan Semiconductor Manufacturing).

Η εκπαίδευση και η λειτουργία προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν τεράστιες ποσότητες υπολογιστικής ισχύος. Οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι δαπανούν πλέον δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την αγορά εξειδικευμένων επεξεργαστών, ενώ οι προβλέψεις για τις σχετικές επενδύσεις συνεχίζουν να αναθεωρούνται ανοδικά.

Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου βρίσκονται κοντά ή σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η αγορά εκτιμά ότι η ζήτηση για AI υποδομές βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια ενός πολυετούς κύκλου ανάπτυξης.

Τα data centers

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τη δημιουργία μιας νέας γενιάς data centers (Microsoft, Amazon, Alphabet, Equinix, Digital Realty).

Οι επενδύσεις που ανακοινώνουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί θυμίζουν περισσότερο βιομηχανικά έργα προηγούμενων δεκαετιών παρά παραδοσιακές τεχνολογικές δαπάνες. Νέα κέντρα δεδομένων κατασκευάζονται σε όλο τον κόσμο, με στόχο να φιλοξενήσουν εκατοντάδες χιλιάδες εξειδικευμένους επεξεργαστές.

Τα data centers μετατρέπονται σταδιακά στα εργοστάσια της ψηφιακής οικονομίας. Όσο αυξάνεται η ζήτηση για εφαρμογές AI, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη για νέες εγκαταστάσεις, μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ και αυξημένη χωρητικότητα.

Η αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν λειτουργεί χωρίς δεδομένα. Αντίθετα, βασίζεται σε τεράστιες βάσεις πληροφοριών που πρέπει να αποθηκεύονται, να αναλύονται και να μεταφέρονται με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες (Dell Technologies, NetApp, SanDisk).

Η ζήτηση για αποθηκευτικά συστήματα, εξειδικευμένους διακομιστές και υποδομές διαχείρισης δεδομένων αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Κάθε νέα γενιά μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί περισσότερα δεδομένα, μεγαλύτερη μνήμη και υψηλότερες επιδόσεις.

Αυτό δημιουργεί έναν συνεχή κύκλο επενδύσεων που εκτείνεται πολύ πέρα από τις εταιρείες λογισμικού που βρίσκονται στην κορυφή της δημοσιότητας.

Η ενέργεια και οι υποδομές ηλεκτρισμού

Ίσως η σημαντικότερη και λιγότερο προβεβλημένη διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης αφορά στην ενέργεια (Constellation Energy, Vistra, GE Vernova, CCJ).

Τα σύγχρονα AI data centers καταναλώνουν πολλαπλάσια ηλεκτρική ισχύ σε σχέση με τα παραδοσιακά κέντρα δεδομένων. Η λειτουργία χιλιάδων GPU επί εικοσιτετραώρου βάσεως δημιουργεί ενεργειακές ανάγκες που πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν αδιανόητες.

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες αναζητούν ήδη μακροπρόθεσμα συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας, επενδύουν σε ανανεώσιμες πηγές και εξετάζουν ακόμη και λύσεις πυρηνικής ενέργειας προκειμένου να εξασφαλίσουν επάρκεια τα επόμενα χρόνια.

Η αυξανόμενη κατανάλωση ηλεκτρισμού μετατρέπει πολλές εταιρείες κοινής ωφέλειας σε έμμεσους ωφελημένους της AI, κάτι που αντικατοπτρίζεται πλέον και στις αποτιμήσεις τους.

Η παραγωγή ενέργειας από μόνη της δεν αρκεί. Απαιτούνται επίσης τεράστιες επενδύσεις σε μεταφορά, διανομή και διαχείριση ηλεκτρικής ισχύος (Eaton, Schneider Electric, Siemens Energy-XETRA, ABB, Quanta Services).

Τα νέα data centers χρειάζονται υποσταθμούς, μετασχηματιστές, συστήματα διαχείρισης φορτίου, εξοπλισμό ψύξης και εξελιγμένες ενεργειακές υποδομές.

Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των ενεργειακών έργων προσελκύουν αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω της έκθεσής τους στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τα δίκτυα δεδομένων

Κάθε ερώτημα που υποβάλλεται σε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τη μεταφορά τεράστιου όγκου δεδομένων μεταξύ διακομιστών και κέντρων δεδομένων (Arista Networks, Cisco Systems, Ciena, Juniper Networks).

Η ανάγκη για υψηλότερες ταχύτητες και χαμηλότερους χρόνους απόκρισης οδηγεί σε νέο κύμα επενδύσεων σε τηλεπικοινωνιακές και δικτυακές υποδομές.

Οι επενδυτές αναγνωρίζουν ότι η αξία της AI δεν παράγεται μόνο από τα μοντέλα λογισμικού, αλλά και από τα δίκτυα που επιτρέπουν τη λειτουργία τους.

Οι αγορές αποτιμούν μια δεκαετία ανάπτυξης

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι οι αγορές δεν αποτιμούν μόνο τα σημερινά κέρδη. Προεξοφλούν μια πολυετή περίοδο επενδύσεων και αυξανόμενης ζήτησης.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει δημιουργήσει ένα οικοσύστημα που περιλαμβάνει ημιαγωγούς, data centers, αποθήκευση δεδομένων, δίκτυα, ενέργεια, ηλεκτρολογικές υποδομές και βιομηχανικό εξοπλισμό.

Όσο οι εταιρείες συνεχίζουν να αυξάνουν τις κεφαλαιουχικές τους δαπάνες και όσο η υιοθέτηση της τεχνολογίας επεκτείνεται σε περισσότερους κλάδους, η αγορά θα συνεχίσει να αποδίδει υψηλή αξία στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στον πυρήνα αυτής της μετάβασης.

Η σημερινή άνοδος των αποτιμήσεων δεν βασίζεται αποκλειστικά στον ενθουσιασμό για μια νέα τεχνολογία. Βασίζεται στην πεποίθηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς κύκλους των τελευταίων δεκαετιών, με επιδράσεις που εκτείνονται από τα τσιπ και τα data centers μέχρι την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις υποδομές του παγκόσμιου ψηφιακού δικτύου.