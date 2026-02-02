Ανοίγει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση – Τα πέντε άρθρα που είναι στο επίκεντρο

Ανοίγει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις.

Ανοίγει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις.

Ο Πρωθυπουργός πιάνει το νήμα της συζήτησης με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας να έρχονται το αμέσως επόμενο διάστημα στο προσκήνιο, προκειμένου να εκκινήσει η σχετική συζήτηση, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

«Με δεδομένο ότι απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία των 200 βουλευτών που προβλέπει το Σύνταγμα, ευελπιστώ ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα προσεγγίσουν την πρόταση με πνεύμα ευθύνης και συναίνεσης, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί από το 2027«, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβερνητική πλειοψηφία θα κινηθεί, μεταξύ άλλων, προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης πέντε άρθρων:

Άρθρο 16: Ίδρυση μη κρατικών / μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων

Άρθρο 24: Προστασία του Περιβάλλοντος

Άρθρο 30: Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας

Άρθρο 86: Περί ευθύνης υπουργών

Άρθρο 90: Εκλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης

Παράλληλα, αναμένεται να προταθεί Συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο που να συνδέεται με τη μονιμότητα.

Το πιο σημαντικό είναι να κατοχυρωθεί συνταγματικά η αξιολόγηση και από εκεί και πέρα αυτό δεν θα αφορά τους υφιστάμενους υπαλλήλους θα δούμε και τις προτάσεις των κομμάτων, ανέφερε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, o Υπουργός Εσωτερικών, Θόδωρος Λιβάνιος, επισημαίνοντας ότι άρση της μονιμότητας δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει προστασία και ότι ο κάθε δήμαρχος ή περιφερειάρχης θα απολύει».

Στην επέκταση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού και στις εκλογές του 2027, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, ενώ στις 16 Φεβρουαρίου ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση του σχετικού νομοσχεδίου. Στις 5 Φεβρουαρίου θα υπάρξει νέα συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής.

Η κυβερνητική πρόταση για την επιστολική ψήφο περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικής Τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού. Το αντίστοιχο νομοσχέδιο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 16 Φεβρουαρίου, ενώ στις 5 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί νέα συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής.

Πρόκειται για κορυφαία πολιτική διαδικασία, η οποία απαιτεί ευρείες συναινέσεις και θα καθορίσει το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο των επόμενων δεκαετιών, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Με δεδομένο ότι για την εφαρμογή απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 200 βουλευτών, η κυβέρνηση ελπίζει ότι η Αντιπολίτευση θα προσεγγίσει την πρόταση με πνεύμα ευθύνης και συναίνεσης, ώστε το μέτρο να τεθεί σε ισχύ από το 2027.

Στο πλαίσιο των αλλαγών για τις εθνικές εκλογές του 2027, οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12, ενώ το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει κανονικά στο 3%.