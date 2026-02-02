Απώλειες 5% για το πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Ιράν

Το WTI κατρακυλά 5,44% στα 61,66 δολάρια το βαρέλι ενώ το Brent αποδυναμώνεται 5,25% στα 65,68 δολάρια το βαρέλι (έφτασε έως -6,4% στα 66,15 δολάρια το βαρέλι).

Σε πτώση επιδίδεται τη Δευτέρα το πετρέλαιο, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται λιγότερο ανήσυχοι για ένα σοκ στην προσφορά, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν που κατά την ερμηνεία των αναλυτών αποκλιμακώνουν τις εντάσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον. Το WTI κατρακυλά 5,44% στα 61,66 δολάρια το βαρέλι ενώ το Brent αποδυναμώνεται 5,25% στα 65,68 δολάρια το βαρέλι (έφτασε να χάνει έως και 6,4% στα 66,15 δολάρια το βαρέλι).

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει το Ιράν για μια πιθανή παρέμβαση εάν δεν καταφέρει να καταλήξει σε πυρηνική συμφωνία ή συνεχίσει να καταπνίγει τις διαμαρτυρίες. Το Σάββατο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Ιράν «ομιλεί σοβαρά» με τις ΗΠΑ ενώ ο κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας της Τεχεράνης, Αλί Λαριτζανί, επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για διαπραγματεύσεις.

Ο Άντι Λίποου, πρόεδρος της Lipow Oil Associates, τόνισε ότι η νέα πτώση των τιμών έρχεται μετά τις αμερικανο-ιρανικές επικοινωνίες, που αυξάνουν τις ελπίδες για ύφεση στις τεταμένες διμερείς σχέσεις. «Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται την ίδια στιγμή που το Ιράν απειλεί με περιφερειακό πόλεμο σε περίπτωση επίθεσης, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερες τιμές πετρελαίου, ένα αποτέλεσμα που η κυβέρνηση Τραμπ θα ήθελε να αποφύγει», τόνισε στο CNBC.

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Πάπιτς, μακροοικονομικός και γεωπολιτικός στρατηγικός αναλυτής της BCA Research, πρόσθεσε ότι η ευαισθησία της κυβέρνησης των ΗΠΑ στις τιμές του «μαύρου χρυσού» θα μπορούσε να λειτουργήσει ως τροχοπέδη για περαιτέρω κλιμάκωση. «Ο κ. Τραμπ ανησυχεί ότι εάν οι τιμές του πετρελαίου ανέβουν στα 70-80 δολάρια, θα μπλέξει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι τιμές των καυσίμων παραδοσιακά αποτελούν ένα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα για τους ψηφοφόρους» επεσήμανε.

Οι διπλωματικές πιέσεις έρχονται επίσης σε μια εποχή που η πρόσθετη προσφορά εισέρχεται αθόρυβα στην αγορά. Το αργό της Βενεζουέλας, μεγάλο μέρος του οποίου προέρχεται από αποθέματα και όχι από νέα παραγωγή, προστίθεται στα διαθέσιμα βαρέλια, ακόμη και καθώς η παγκόσμια παραγωγή συνεχίζει να υπερβαίνει τη ζήτηση. Οι ροές συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών, ακόμη και καθώς ο ΟΠΕΚ+ συνεχίζει να διαχειρίζεται προσεκτικά την παραγωγή.

«Ενώ πρόσθετες ποσότητες πετρελαίου της Βενεζουέλας έρχονται στην αγορά καθώς τα αποθέματα ρευστοποιούνται και πωλούνται, η αγορά πετρελαίου θα συνεχίσει επίσης να υποστηρίζεται από την απόφαση του ΟΠΕΚ+ να διατηρήσει σταθερά τα τρέχοντα επίπεδα παραγωγής. Θα μείνουν αμετάβλητα για τον Μάρτιο, παρατείνοντας το τρίμηνο πάγωμα», τονίζουν.