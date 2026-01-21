Ιαπωνία: Το τέλος του εξαιρετισμού και οι προκλήσεις της ομαλοποίησης

Η Ιαπωνία εισέρχεται στο 2026 αντιμετωπίζοντας μια σύγκλιση πολιτικών, οικονομικών και δημογραφικών πιέσεων που σηματοδοτούν καμπή στο μεταπολεμικό της μοντέλο διακυβέρνησης.

Η Ιαπωνία εισέρχεται στο 2026 αντιμετωπίζοντας μια σύγκλιση πολιτικών, οικονομικών και δημογραφικών πιέσεων που σηματοδοτούν καμπή στο μεταπολεμικό της μοντέλο διακυβέρνησης.

Το πολιτικό σκηνικό έχει μεταβληθεί ριζικά, με την κυριαρχία του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) να έχει εκλείψει μετά τις εκλογές του 2024 και 2025.

Η πρωθυπουργός Sanae Takaichi, πρώτη γυναίκα στο αξίωμα αυτό, κατέχει πλέον εύθραυστη πλειοψηφία 233 εδρών στη 465μελή Βουλή, ενώ στη Γερουσία η συμμαχία LDP-Ishin παραμένει μειοψηφία.

Το πολιτικό πλέγμα και η εκλογική ρευστότητα

Η δικαιολογητική βάση της πολιτικής αστάθειας εδράζεται σε δύο πυλώνες. Αφενός, η κοινωνική βάση του LDP συρρικνώνεται δραματικά. Τούτο δε επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι η υποστήριξή του συγκεντρώνεται δυσανάλογα στους ηλικιωμένους, ενώ οι νεότεροι ψηφοφόροι στρέφονται προς θεματικά κόμματα όπως το Nippon Ishin και το Δημοκρατικό Κόμμα για τον Λαό.

Αφετέρου, η προ μηνών διάλυση της μακροχρόνιας συνεργασίας LDP-Komeito (26ετούς διάρκειας) λόγω διαφωνιών επί του σκανδάλου μαύρων ταμείων αποκάλυψε τις εκλογικές ευπάθειες του κόμματος.

Τούτο οδήγησε στην ανακοίνωση πρόωρων εκλογών την 8η Φεβρουαρίου 2026, μόλις τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη καθηκόντων από την Takaichi.

Η κίνηση αυτή αποτελεί υπολογισμένο ρίσκο: παρά τα εξαιρετικά ποσοστά προσωπικής δημοτικότητας (75-78%), η υποστήριξη στο LDP ως κόμμα παραμένει στο 30%.

Η εκλογική αναμέτρηση διαμορφώνεται ως δημοψήφισμα για τον νέο κυβερνητικό σχηματισμό LDP-Japan Innovation Party, ενώ η αντιπολίτευση (Constitutional Democratic Party) εξετάζει νέες συμμαχίες, πιθανώς με τον πρώην εταίρο Komeito.

Η νομισματική-δημοσιονομική αντίφαση

Η κεντρική πρόκληση της Ιαπωνίας άπτεται της αδυναμίας εναρμόνισης νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) υπό τον διοικητή Kazuo Ueda προχώρησε σε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μ.β. τον Δεκέμβριο, φέρνοντας το επιτόκιο πολιτικής στο 0,75%, σημειώνοντας ότι αυτό αφορά στο υψηλότερο 30ετίας.

Ωστόσο, τα πραγματικά επιτόκια παραμένουν «σημαντικά αρνητικά», με τον πληθωρισμό να υπερβαίνει το στόχο 2% για 44ο συνεχόμενο μήνα.

Η BoJ διατηρεί ρητορική για περαιτέρω αυξήσεις εφόσον οι οικονομικές και τιμολογιακές συνθήκες το επιτρέπουν, με την αγορά να αναμένει ευρέως την επόμενη αύξηση γύρω στον Ιούνιο 2026.

Διότι, αντιθέτως, η κυβέρνηση Takaichi προωθεί επεκτατική δημοσιονομική πολιτική: εγκρίθηκε προϋπολογισμός-ρεκόρ ¥122 τρισ. για το δημοσιονομικό έτος 2026, με νέα έκδοση ομολόγων ¥29,6 τρισ.

Το κορύφωμα αυτής της αντίφασης ήλθε με την πρόταση Takaichi για αναστολή του ΦΠΑ 8% στα τρόφιμα για διετία, μια κίνηση που η ίδια η υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε προβληματική χωρίς σαφή μηχανισμό αντιστάθμισης των απωλειών εσόδων.

Οι ομολογιακές αποδόσεις και η δημοσιονομική εμπιστοσύνη

Η δευτερογενής αγορά ομολόγων αποτυπώνει εύγλωττα το πρόβλημα εμπιστοσύνης.

Η απόδοση του 10ετούς JGB ανέβηκε στο 2,38%, το υψηλότερο από το 1999, ενώ η απόδοση του 40ετούς κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ.

Η άνοδος των αποδόσεων δεν αντανακλά απλώς προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων της BoJ, αλλά ενσωματώνει αυξημένο ασφάλιστρο δημοσιονομικού κινδύνου. Τούτο υποστηρίζεται τριχώς:

Πρώτον, το ιαπωνικό δημόσιο χρέος προς ΑΕΠ παραμένει το υψηλότερο μεταξύ ανεπτυγμένων οικονομιών, με το κόστος εξυπηρέτησης να αυξάνεται καθώς τα επιτόκια ομαλοποιούνται.

Δεύτερον, η BoJ μειώνει σταδιακά τις αγορές ομολόγων, τα JGB στον ισολογισμό της μειώθηκαν από ¥582,4 τρισ. στα τέλη 2024 σε ¥560,8 τρισ. τον Δεκέμβριο 2025 (πτώση 3,7%), αναγκάζοντας την αγορά να απορροφήσει μεγαλύτερες εκδόσεις χωρίς τη στήριξη της κεντρικής τράπεζας.

Τρίτον, η αβεβαιότητα γύρω από τη δημοσιονομική πειθαρχία υπό την Takaichi, με την πρόταση μείωσης ΦΠΑ να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, διευρύνει την κινδυνολογία.

Η σημασία των υψηλών αποδόσεων εκφεύγει του καθαρά χρηματοοικονομικού πλαισίου, καθώς αυτά αποτυπώνουν τη μετάβαση από τον «ιαπωνικό εξαιρετισμό» (δεκαετίες αρνητικών ή μηδενικών επιτοκίων) προς κανονικοποίηση.

Αυτό έχει βαθιές επιπτώσεις στις παγκόσμιες κεφαλαιακές ροές, διότι η Ιαπωνία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ξένους επενδυτές παγκοσμίως. Καθώς οι εγχώριες αποδόσεις αυξάνονται, η ελκυστικότητα ξένων ομολόγων μειώνεται, πιθανώς προκαλώντας επαναπατρισμό κεφαλαίων και αυξήσεις αποδόσεων σε άλλες μεγάλες αγορές.

Το γιεν: διαρθρωτική αδυναμία παρά την ομαλοποίηση

Το ιαπωνικό νόμισμα διαπραγματεύεται γύρω στα 158 ανά δολάριο, με το γιεν να παραμένει διαρθρωτικά αδύναμο παρά τις αυξήσεις επιτοκίων της BoJ.

Η δικαιολογητική βάση της αδυναμίας εδράζεται σε πολλαπλούς παράγοντες.

Καταρχάς, η διαφορά επιτοκίων ΗΠΑ-Ιαπωνίας παραμένει μεγάλη (3,75% Fed έναντι 0,75% BoJ), καθιστώντας το γιεν το φθηνότερο νόμισμα δανεισμού παγκοσμίως. Τούτο διατηρεί ζωντανό το carry trade, που ως γνωστόν αφορά στη στρατηγική δανεισμού σε γιεν για επένδυση σε υψηλότερης απόδοσης περιουσιακά στοιχεία.

Επιπλέον, οι εκροές κεφαλαίων παραμένουν σημαντικές. Οι Ιάπωνες συνέχισαν τις καθαρές αγορές ξένων μετοχών κοντά στα ¥9,4 τρισ. το 2025 (υψηλό δεκαετίας), ενώ οι εταιρικές άμεσες ξένες επενδύσεις και οι εξαγορές/συγχωνεύσεις ιαπωνικών εταιρειών στο εξωτερικό κατέγραψαν πολυετή υψηλά.

Ωστόσο, υπάρχουν αμφίσημες συνιστώσες: αν η Fed προχωρήσει σε περισσότερες μειώσεις από όσες τιμολογούνται, η εν λόγω διαφορά θα μειωθεί σημαντικά. Επίσης, οι ιαπωνικές αρχές έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει για παρέμβαση κοντά στο επίπεδο 160, με την υπουργό Οικονομικών να επικαλείται ακόμη και κοινή παρέμβαση με τις ΗΠΑ. Η ειρωνεία είναι ότι η ίδια η κυβέρνηση υπονομεύει το γιεν μέσω της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής που τροφοδοτεί πληθωριστικές ανησυχίες και ωθεί τις ομολογιακές αποδόσεις υψηλότερα.

Οι προοπτικές και οι κίνδυνοι

Οίκοθεν νοείται ότι η ιαπωνική οικονομία αντιμετωπίζει το πλέον δύσκολο δίλημμα: μολονότι η δημογραφική πραγματικότητα (το 1/5 του πληθυσμού είναι άνω των 75 ετών) απαιτεί αυξημένες κοινωνικές δαπάνες, ενώ το συρρικνούμενο εργατικό δυναμικό που χρηματοδοτεί το σύστημα δημιουργεί μη βιώσιμη αριθμητική.

Η «πρόκληση του 2025» (το έτος που οι γεννημένοι το 1950 συμπλήρωσαν 75 έτη) ανοίγει δύσκολες συζητήσεις για μεταναστευτική πολιτική και μεταρρυθμίσεις φύλου, θέματα που διχάζουν, με τη σημασία τους να ενδυναμώνεται σε μια τόσο παραδοσιακή κοινωνία.

Το κεντρικό σενάριο προβλέπει σταδιακή ανάκαμψη, με την επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, την σταθερή παγκόσμια ζήτηση για τεχνολογίες πληροφορικής και τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας να στηρίζουν την ανάπτυξη.

Οι εταιρικά κέρδη αναμένονται ισχυρά, υποστηρίζοντας αυξήσεις μισθών, οι μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις στοχεύουν άνω του 5% στις διαπραγματεύσεις της Άνοιξης.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι είναι σημαντικοί: μια περαιτέρω δημοσιονομική επέκταση μπορεί να οπισθοδρομήσει στην οικονομία αν οι αγορές χάσουν την εμπιστοσύνη τους, ενώ η χρηματοπιστωτική αστάθεια από τις ανησυχίες για τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική υγεία μπορεί να επηρεάσει την οικονομική απόδοση.

Εν κατακλείδι, η Ιαπωνία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η επιτυχία της Takaichi θα κριθεί από την ικανότητά της να εξισορροπήσει τις επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές με τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των αγορών˙ να διαχειριστεί την πολιτική αστάθεια ενώ προωθεί δύσκολες μεταρρυθμίσεις˙ και να πλοηγηθεί μεταξύ των πιέσεων για ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής και της ανάγκης υποστήριξης της ανάπτυξης.

Οι επόμενοι μήνες θα καθορίσουν αν η Ιαπωνία μπορεί να μεταβεί ομαλά προς ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης ή αν η πολιτική αστάθεια θα υπονομεύσει την οικονομική αξιοπιστία. Προς το παρόν, οι αγορές ποντάρουν σε θετικό σενάριο, μιας και ο ΝΙΚΚΕΙ225 παραμένει ανοδικός, σε ιστορικά υψηλά.