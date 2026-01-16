Ο απολογισμός των μεταρρυθμίσεων για το 2025 και το όραμα για την Υγεία το 2026

Σε άρθρο του στο insider.gr, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρτογραφεί τους 4 βασικούς πυλώνες στους οποίους συντελέστηκαν οι κρίσιμες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ μέσα στο 2025 και δεσμεύεται για την παγίωση των διαρθρωτικών μέτρων, με στόχο το Εθνικό Σύστημα Υγείας να καταστεί το 2026 πιο σύγχρονο, πιο ανθεκτικό και, πάνω απ’ όλα, πιο ανθρώπινο. Αναλυτικά το άρθρο:

Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά καμπής για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ήταν το έτος κατά το οποίο οι σχεδιασμοί και οι δεσμεύσεις της προηγούμενης περιόδου μετατράπηκαν σε απτές πολιτικές, με μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πολίτες και τους επαγγελματίες υγείας. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων κοινωνικών απαιτήσεων και νέων υγειονομικών προκλήσεων, η αναδιάρθρωση του ΕΣΥ δεν ήταν επιλογή, αλλά αναγκαιότητα.

Ο απολογισμός των μεταρρυθμίσεων του 2025 δείχνει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας πέρασε από τη φάση της διαχείρισης κρίσεων στη φάση της συστηματικής ανανέωσης. Με αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και με σαφή στρατηγικό σχεδιασμό, υλοποιήθηκε ένα σύνολο παρεμβάσεων που αγγίζουν τον πυρήνα της λειτουργίας του συστήματος.

Πρώτος και καθοριστικός άξονας υπήρξε η αναβάθμιση των υποδομών. Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα εντάχθηκαν σε προγράμματα εκτεταμένων ανακαινίσεων και λειτουργικών παρεμβάσεων. Οι υποδομές αυτές δεν εκσυγχρονίζονται απλώς αισθητικά, αλλά αποκτούν νέες προδιαγραφές ασφάλειας, ενεργειακής απόδοσης και λειτουργικότητας, ικανές να στηρίξουν τη σύγχρονη ιατρική πράξη. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν περιορίζονται στη βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά συνδέονται άρρηκτα με την ασφάλεια των ασθενών, τη λειτουργικότητα των δομών και την καθημερινότητα των εργαζομένων στο ΕΣΥ. Σύγχρονα μηχανήματα, νέες τεχνολογίες διάγνωσης και θεραπείας και καλύτερα εργαλεία για τους επαγγελματίες υγείας ενισχύουν ακόμα περισσότερο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και μειώνουν τις ανισότητες στην πρόσβαση στη φροντίδα.

Το 2025 ήταν επίσης χρονιά-ορόσημο για την πρόληψη. Τα Εθνικά Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου με δωρεάν εξετάσεις απέδειξαν στην πράξη ότι ένα οργανωμένο κράτος μπορεί να προστατεύσει την υγεία των πολιτών πριν εμφανιστεί η νόσος. Η πρόληψη δεν αποτελεί πλέον θεωρητική διακήρυξη, αλλά βασικό πυλώνα της πολιτικής μας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη μεταρρύθμιση της Ψυχικής Υγείας. Δημιουργήθηκαν και ενισχύθηκαν σύγχρονες δομές, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των ασθενών και έμφαση στην κοινοτική φροντίδα, αφήνοντας πίσω πρακτικές του παρελθόντος που δεν συνάδουν με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.

Ταυτόχρονα, η ψηφιακή μετάβαση του ΕΣΥ προχώρησε αποφασιστικά. Ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, η υπηρεσία eΡαντεβού, ο αριθμός επικοινωνίας «1566», το Ψηφιακό Μητρώο Νεοπλασματικών Ασθενειών και η πλατφόρμα αξιολόγησης της εμπειρίας του ασθενούς συγκροτούν ένα νέο ψηφιακό οικοσύστημα, όπου ο πολίτης αποκτά φωνή, πρόσβαση και διαφάνεια. Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής φέρνει την εξειδικευμένη φροντίδα ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, μειώνοντας τις γεωγραφικές ανισότητες.

Όλες αυτές οι παρεμβάσεις δεν είναι αποσπασματικές. Εντάσσονται σε μια ενιαία στρατηγική για ένα δίκαιο, αποδοτικό και ανθρώπινο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η δέσμευση για την επόμενη ημέρα

Το 2026, ωστόσο, δεν αποτελεί απλώς συνέχεια. Αποτελεί το επόμενο, καθοριστικό βήμα. Είναι η χρονιά κατά την οποία οι μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν θα παγιωθούν και θα αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα. Προτεραιότητά μας είναι η ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού των υποδομών που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, με στόχο τη δημιουργία δομών υγείας που λειτουργούν με σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας, ψηφιακής διασύνδεσης και ποιότητας.

Η ψηφιακή υγεία περνά στο επόμενο επίπεδο, με καθολική χρήση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και διασύνδεση των νοσοκομείων σε ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Αυτό σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία, καλύτερο συντονισμό και περισσότερη διαφάνεια.

Στον τομέα της πρόληψης, το 2026 θέτουμε τις βάσεις για ένα σταθερό πλαίσιο ετήσιων ελέγχων για τον γενικό πληθυσμό, επεκτείνοντας τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου σε νέες παθήσεις και ευάλωτες ομάδες.

Καθοριστικός παράγοντας παραμένει το ανθρώπινο δυναμικό. Προχωρούμε σε στοχευμένες προσλήψεις, ενισχυμένα κίνητρα για άγονες και νησιωτικές περιοχές και αναβάθμιση της εκπαίδευσης για γιατρούς και νοσηλευτές. Ένα ισχυρό ΕΣΥ χτίζεται πάνω στους ανθρώπους του.

Το 2026 είναι δέσμευση. Είναι η χρονιά κατά την οποία το ΕΣΥ αλλάζει οριστικά εποχή. Στόχος μου είναι, όταν έρθει η στιγμή να παραδώσω το Υπουργείο Υγείας, να παραδώσω ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας σαφώς καλύτερο από αυτό που παρέλαβα: Πιο σύγχρονο, πιο ανθεκτικό και, πάνω απ’ όλα, πιο ανθρώπινο.