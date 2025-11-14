Κινητές Ομάδες Υγείας: Ο γιατρός στην πόρτα κάθε πολίτη

Χάρη στις ΚΟΜΥ 6πλασιάστηκαν οι λοιποί εμβολιασμοί ενηλίκων (εκτός γρίπης και covid19).

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας και κατ’ επέκταση της ελληνικής πολιτείας, με σκοπό την ενίσχυση της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πρόκειται για έναν θεσμό που έχει ως στόχο να προσφέρει ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από το πού ζει ή ποιες είναι οι κοινωνικές του συνθήκες.

Πλέον, οι ΚΟΜΥ αποτελούν μια νέα μόνιμη υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που παρέχεται εντελώς δωρεάν σε όλους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, καλύπτοντας τις ανικανοποίητες ανάγκες υγείας από τη Θράκη έως την Κρήτη, φέρνοντας τον γιατρό στην πόρτα του πολίτη.Στόχος της δράσης αυτής, εκτός όλων των άλλων, είναι να ενώσει την Ελλάδα από άκρη σε άκρη σε ό,τι αφορά στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας μας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την πιλοτική έναρξη του προγράμματος και έως σήμερα, εξετάστηκαν από τις ΚΟΜΥ 5.000 πολίτες, τόσο κατ’ οίκον όσο και στην κοινότητα, σε 175 διαφορετικά σημεία σε όλη την Ελλάδα.

Τον Νοέμβριο οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ επισκέπτονται 900 περιοχές σε όλη τη χώρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε ετήσια βάση θα εξυπηρετούνται 500.000 πολίτες -όλων των ηλικιών- από τα αστικά κέντρα μέχρι και μικρές κοινότητες ανά την επικράτεια, προσφέροντας 6 βασικές κατηγορίες υπηρεσιών:

Κλινική Εξέταση και Καταγραφή (χρήση τηλεϊατρικής, άυλη συνταγογράφηση κοκ)

Ιατρικές Εξετάσεις (μέτρηση πίεσης, χοληστερίνης, δείκτη μάζας σώματος κοκ)

Έκτακτες Παρεμβάσεις (επιδημιολογική επιτήρηση σε φυσικές καταστροφές και συνθήκες υγειονομικής κρίσης)

Test Ταχείας Ανίχνευσης και Εμβολιασμούς παιδιών και ενηλίκων

Προαγωγή Υγείας και Πρόληψη (συμβουλευτική και συστάσεις για προσυμπτωματικό έλεγχο χρόνιων παθήσεων)

Ενίσχυση Υλοποίησης Προγραμμάτων Προληπτικών Εξετάσεων (καθοδήγηση για τη συμμετοχή στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις).

Πλέον, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με τον ΕΟΔΥ μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1135, η οποία λειτουργεί ήδη σε καθημερινή βάση (08:00-16:00), προκειμένου να ενημερώνονται για τις δράσεις των ΚΟΜΥ, υποβάλλοντας τα αιτήματά τους για κατ’ οίκον επισκέψεις και να ενημερώνονται για την εξυπηρέτησή τους από σταθερά ιατρεία των Κινητών Ομάδων Υγείας στην κοινότητά τους.

Κάθε ΚΟΜΥ στελεχώνεται από επαγγελματίες υγείας —γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς— που εργάζονται με επαγγελματισμό και αίσθημα προσφοράς. Η ευελιξία, η κινητικότητα και η προσαρμοστικότητα αυτών των ομάδων αποτελούν άλλωστε και τα κλειδιά της επιτυχίας.

Παράλληλα, δε, αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι Κινητές Ομάδες Υγείας διαδραματίζουν έναν πολυεπίπεδο ρόλο, πέραν από το κομμάτι της πρόληψης και στην ενίσχυση και προώθηση του εμβολιαστικού προγράμματος της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα εμβόλια που έχουν να κάνουν με τον ενήλικο πληθυσμό – εξαιρουμένων του αντιγριπικού εμβολιασμού και για την COVID-19 – το 2025 έχουμε καταφέρει να φθάσουμε περί τους 3.500 εμβολιασμούς, όταν το 2024 είχαμε καταγράψει μόλις 580. Πώς επετεύχθη αυτό; Με τις ΚΟΜΥ. Στις περιοχές όπου εμφανίζονται οι Κινητές Ομάδες Υγείας, πλέον, συρρέουν άνθρωποι -ειδικότερα άνω των 60 ετών- και ζητούν να εμβολιαστούν για διάφορα νοσήματα. Αυτό, λοιπόν, το κενό που υπήρχε έως τώρα έρχεται η ελληνική πολιτεία και το καλύπτει στο έπακρο. Σήμερα, οι Κινητές Ομάδες Υγείας έχουν εδραιωθεί ως ένας μόνιμος πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παρεμβαίνοντας σε ευάλωτους πληθυσμούς και συμβάλλοντας καθοριστικά ώστε να σωθούν ζωές.

Παράλληλα, οι μελλοντικοί στόχοι περιλαμβάνουν:

-Την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και την ηλεκτρονική καταγραφή των δεδομένων υγείας.

-Τη διεύρυνση του δικτύου ώστε να καλύπτονται ακόμη περισσότερες περιοχές.

-Την ενίσχυση των συνεργασιών με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς φορείς και οργανώσεις.

Ο στόχος μας είναι σαφής: Να μην μείνει κανένας πολίτης χωρίς πρόσβαση στη φροντίδα που έχει ανάγκη.

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας δεν είναι απλώς μια υπηρεσία, είναι μια έμπρακτη απόδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης και δημόσιας ευθύνης. Με την καθημερινή τους παρουσία και δράση, αποδεικνύεται στην πράξη ότι η υγεία αποτελεί δικαίωμα για όλους — ξεπερνώντας τις ανισότητες και, κυρίως, προσφέροντας ένα «δίχτυ» προστασίας προς όλους τους συμπολίτες μας.