Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Aegean: Αμετάβλητη η αξιολόγηση ΑΑ από την ICAP Ratings

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Aegean: Αμετάβλητη η αξιολόγηση ΑΑ από την ICAP Ratings
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Ο οίκος αξιολόγησης διατήρησε τη διαβάθμιση ΑΑ (κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου).

Αμετάβλητη διατήρησε την αξιολόγηση ΑΑ της Aegean η ICAP CRIF Ratings. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, βάσει των υποχρεώσεων του από 07/07/2025 Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 250.000.000 ευρώ, ότι ο Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας ICAP CRIF Ratings Μονοπρόσωπη Α.Ε., στις 03/07/2026, στο πλαίσιο της τακτικής επαναξιολόγησης της Εταιρείας, διατήρησε τη διαβάθμιση ΑΑ (κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου) όσον αφορά την πιστοληπτική της ικανότητα.

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