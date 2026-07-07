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Οι ΗΠΑ εκφράζουν «μεγάλη ανησυχία» για τη δοκιμή πυραύλου της Κίνας

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Οι ΗΠΑ εκφράζουν «μεγάλη ανησυχία» για τη δοκιμή πυραύλου της Κίνας
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Η διπλωματία των ΗΠΑ εξέφρασε σε ανακοίνωσή της χθες Δευτέρα τη «μεγάλη ανησυχία» της για τη δοκιμή από το πολεμικό ναυτικό της Κίνας.

Η διπλωματία των ΗΠΑ εξέφρασε σε ανακοίνωσή της χθες Δευτέρα τη «μεγάλη ανησυχία» της για τη δοκιμή από το πολεμικό ναυτικό της Κίνας διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου εκτοξευόμενου από υποβρύχιο (SLBM) στον Ειρηνικό ωκεανό.

«Την περίοδο που οι ΗΠΑ εργάζονται πιο σκληρά παρά ποτέ για να αποτρέψουν την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, η Κίνα κάνει το αντίθετο. Η ταχεία και αδιαφανής μεγέθυνση του πυρηνικού οπλοστασίου του Πεκίνου εγείρει μεγάλη ανησυχία στην περιφέρεια και στον κόσμο», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Τόμι Πίγκοτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
ΗΠΑ
Κίνα
Πύραυλος
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