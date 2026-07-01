Δήμας: «Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή των τριών ανισόπεδων κόμβων στον Σκαραμαγκά»

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε ότι το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Αττικής.

Τη στρατηγική σημασία του έργου για την κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά και την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω ανέδειξε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για την έγκριση της σύμβασης.

Ο κ. Δήμας ανέφερε ότι η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί το τελευταίο θεσμικό βήμα πριν από την υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Αττική και το σύνολο του Λεκανοπεδίου, το οποίο παρέμενε σε εκκρεμότητα επί περισσότερες από δύο δεκαετίες. Όπως τόνισε η Κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έθεσαν ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, ώστε το έργο να εισέλθει οριστικά σε τροχιά υλοποίησης.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε ότι το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Αττικής, καθώς η περιοχή του Σκαραμαγκά εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, με σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα.

Όπως δήλωσε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κυκλοφοριακού προτύπου μικροπροσομοίωσης, η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 χλμ./ώρα σε 47 χλμ./ώρα, ενώ το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, επισήμανε ότι πρόκειται για έργο υψηλής κοινωνικής και οικονομικής αξίας, χωρίς διόδια, το οποίο θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης και το κόστος λειτουργίας των οχημάτων.

Ο κ. Δήμας συνόψισε τα βασικά οφέλη της παρέμβασης, λέγοντας: «Συμπερασματικά, αν έπρεπε να συμπυκνώσω τα οφέλη από την κατασκευή του υπόψη έργου σε ένα τρίπτυχο, αυτό θα ήταν: λιγότερη ταλαιπωρία, πιο γρήγορες διαδρομές και μεγαλύτερη ασφάλεια στον δρόμο για χιλιάδες ανθρώπους».

Ο Υπουργός παρουσίασε αναλυτικά το φυσικό αντικείμενο του έργου, το οποίο περιλαμβάνει, την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω (Δ.Π.Λ.Α), τον Ανισόπεδο Ημικόμβο Σκαραμαγκά για την σύνδεση της Δ.Π.Λ.Α με την Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου, την Αναβάθμιση του Υφιστάμενου Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού, την κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων, την αναδιαμόρφωση της Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Σχιστού μεταξύ των παραπάνω κόμβων, καθώς και την κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτήρων ομβρίων της περιοχής.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, τα προς κατασκευή έργα είναι:

α) Η ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω (Δ.Π.Λ.Α.) στο τελευταίο τμήμα της μήκους 1,515 χλμ. (όπου έχουν εκτελεσθεί μόνο χωματουργικές εργασίες χωρίς να έχουν ωστόσο ολοκληρωθεί) μέχρι την Ε.Ο. Αθήνας – Κορίνθου.

β) Η κατασκευή του Ανισόπεδου Ημικόμβου Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την Ε.Ο. Αθήνας – Κορίνθου.

γ) Η αναβάθμιση του υφισταμένου Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού, με αξιοποίηση της υφιστάμενης δίιχνης γέφυρας για την εξυπηρέτηση της κίνησης Σχιστό – Κόρινθος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και κατασκευή δεύτερης γέφυρας Άνω Διάβασης υπεράνω της Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου (μιας λωρίδας κυκλοφορίας) για την κίνηση Αθήνα – Σχιστό. Στο πλαίσιο της κατασκευής των παραπάνω έργων προβλέπεται και αναβάθμιση της Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μεταξύ του ανισόπεδου ημικόμβου Σκαραμαγκά και ανισόπεδου κόμβου Σχιστού με αύξηση και αναδιαμόρφωση των λωρίδων κυκλοφορίας αυτής.

δ) Η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων επί της Λεωφόρου Σχιστού, ανάντη των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με τον οποίο αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος στη διασταύρωση Λεωφόρου Σχιστού και Παλάσκα, καθώς και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Στα πλαίσιο της πρόβλεψης του εν λόγω κόμβου αλλά και της αναβάθμισης του ανισόπεδου κόμβου Σχιστού προβλέπεται και αναδιαμόρφωση της Λεωφόρου Σχιστού στο μεταξύ των δύο αυτών κόμβων τμήμα αυτής.

Επιπρόσθετα, στο αντικείμενο του έργου προβλέπονται τρεις προαιρέσεις, οι οποίες αφορούν την κατασκευή πρόσθετων κλάδων στους Ανισόπεδους Κόμβους Σχιστού και Ναυπηγείων, την καθαίρεση και ανακατασκευή της υφιστάμενης γέφυρας στον Ανισόπεδο Κόμβο Σχιστού και τη διαμόρφωση του Ανισόπεδου Ημικόμβου Ασπροπύργου, με αξιοποίηση της Κάτω Διάβασης της Δ.Π.Λ.Α. για τη σύνδεσή της με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, η συνολική συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 40,8 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε: «Με τη σημερινή συνεδρίαση ανοίγει ο δρόμος για το επόμενο, καθοριστικό στάδιο: την υπογραφή της σύμβασης και αυτομάτως την έναρξη της κατασκευής του έργου. Αυτό που έχει πλέον σημασία δεν είναι οι καθυστερήσεις του παρελθόντος, αλλά η δέσμευση του παρόντος και το αποτέλεσμα που θα παραδοθεί στους πολίτες. Άλλωστε, κάθε μεγάλο έργο έχει έναν πραγματικό αποδέκτη: τον πολίτη. Και είμαι βέβαιος πως ολοκλήρωσή της σπουδαίας αυτής παρέμβασης, θα δώσει μία μεγάλη και διαρκή «ανάσα» στο κυκλοφοριακό, μεταμορφώνοντας ταυτόχρονα την Αττική σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλές μητροπολιτικό σύστημα μετακινήσεων».