Ευρωαγορές: Προς αναζήτηση κατεύθυνσης με φόντο τη Μέση Ανατολή

Πασχίζουν να βρουν κατεύθυνση οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές «ζυγίζουν» τις εύθραυστες ισορροπίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Πασχίζουν να βρουν κατεύθυνση οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές «ζυγίζουν» τις εύθραυστες ισορροπίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και της ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας που προσπαθεί να αντέξει, με το πετρέλαιο να βρίσκει την ευκαιρία για να αναθαρρήσει ήπια και να φέρει ξανά στο προσκήνιο της πληθωριστικές ανησυχίες της αγοράς.

Αναλυτικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται οριακά στις 635,97 μονάδες, μετά από μία εβδομάδα που κατέγραψε μέτρια κέρδη. Ο Euro Stoxx 50 ενισχύεται 0,18% στις 6.231,45 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,21% στις 24.733 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί 0,14% στις 8.372 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 χάνει 0,17% στις 10.488 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει κέρδη 0,42% στις 51.483 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 διολισθαίνει 0,05% στις 19.414 μονάδες.

Οι παγκόσμιες αγορές παρέμειναν σε αναταραχή το Σαββατοκύριακο μετά τις νέες στρατιωτικές επιθέσεις της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, και παρά το γεγονός πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη συνέχεια να σταματήσουν τις αντεπιθέσεις πριν από μια πιθανή συνάντηση στο Κατάρ την Τρίτη, η νέα έξαρση της σύγκρουσης έχει αφήσει τους επενδυτές διστακτικούς να τοποθετηθούν στο ταμπλό.

Στο πεδίο της ενέργειας, περιορίζεται η άνοδος που κατέγραφε η τιμή του πετρελαίου, μετά την συμφωνία να σταματήσουν οι αντεπιθέσεις. Αυτή την ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν άνοδο κατά 0,08%, στα 72,05 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 69,66 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 0,59%.

Την περασμένη εβδομάδα κυριάχησαν στις αγορές το τεχνολογικό sell off, καθώς επέστρεψε στο προσκήνιο η συζήτηση για τις; «υπερβολικές» αποτιμήσεις των μετοχών ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα θα βρεθούν μάκρο στοιχεία για την Αμερικανική οικονομία, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, είτε ενισχύοντας είτε μειώνοντας παράλληλα τα τρέχοντα στοιχήματα της αγοράς για δύο αυξήσεις επιτοκίων 25 μονάδων βάσης έως τον Δεκέμβριο.