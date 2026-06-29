Χρηματιστήριο: Ήπια άνοδος με επιλεκτικές κινήσεις

Προερχόμενο από μια εβδομάδα με ήπιες απώλειες, το Χρηματιστήριο της Αθήνας κινείται συγκρατημένη ανοδικά τη Δευτέρα, με τις τράπεζες να υπεραποδίδουν και τον Γενικό Δείκτη στα επίπεδα των 2.460 μονάδων.

Προερχόμενο από μια εβδομάδα με ήπιες απώλειες, το Χρηματιστήριο της Αθήνας κινείται συγκρατημένη ανοδικά τη Δευτέρα, με τις τράπεζες προς το παρόν να υπεραποδίδουν και τον Γενικό Δείκτη να βρίσκεται στα επίπεδα των 2.460 μονάδων.

Όπως σχολιάζει σε ανάλυσή της η Fast Finance, η διόρθωση που προηγήθηκε δεν αλλοιώνει τη συνολική ανοδική εικόνα της αγοράς, ενώ ο Ιούλιος φέρνει τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των τραπεζών, γεγονός που αναμένεται να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για τον κλάδο.

«Ο τζίρος συνεχίζει να υποχωρεί και, όσο παραμένει σε αυτά τα επίπεδα, δύσκολα μπορεί να στηρίξει νέα ανοδική επέκταση της αγοράς χωρίς να αυξηθεί. Ένας βασικός λόγος είναι η απορρόφηση σημαντικών κεφαλαίων από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και ομολογιακές εκδόσεις, ενώ και η εποχικότητα φαίνεται να παίζει τον δικό της ρόλο» σημειώνουν οι αναλυτές της Fast Finance.

Στο μεταξύ, όπως σημειώνει η χρηματιστηριακή, τα νέα ξένα κεφάλαια συνεχίζουν να εισρέουν στην ελληνική αγορά, αναζητώντας εταιρείες στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν ενώ, αντίθετα, αρκετές μετοχές που βασίζονται κυρίως σε εγχώριους επενδυτές κινούνται με πιο αργούς ρυθμούς, περιμένοντας τη σειρά τους να επωφεληθούν από τη διαθέσιμη ρευστότητα. Και προσθέτει ότι στο ταμπλό του ΧΑ ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να κρατά τα «κλειδιά» της αγοράς, με τους υπόλοιπους δεικτοβαρείς τίτλους να λειτουργούν ως σταθεροποιητικός παράγοντας στις δύσκολες στιγμές του Γενικού Δείκτη.

Εκτός συνόρων, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έδειξαν μάλλον αδιαφορία απέναντι στα γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Σήμερα το Brent κινείται κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές ήταν και είναι προετοιμασμένοι για αστάθεια στην εφαρμογή του Μνημονίου των Βερσαλλιών, ενώ στο μεταξύ η παραδοχή του Ρώσου προέδρου ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με drones ενδέχεται να αναγκάσουν τη Ρωσία να αυξήσει τις εισαγωγές καυσίμων δύσκολα θα μεταβάλει ουσιαστικά την παγκόσμια ζήτηση, καθώς προς το παρόν χρησιμοποιούνται τα διαθέσιμα αποθέματα.

Ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης θα παραμείνει στο επίκεντρο και αυτή την εβδομάδα, μετά τη «σφαγή» των προηγούμενων ημερών στις μετοχές των ημιαγωγών. Σε αυτό το κλίμα, τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εμφανίζουν μικτά πρόσημα, με οριακά κέρδη για τον γερμανικό DAX στη Φρανκφούρτη και οριακές απώλειες σε Παρίσι και Λονδίνο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.461,40 μονάδες με άνοδο 0,49%. Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 0,93% στις 2.759,64 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχωρίζει η άνοδος 1,50% για την ΕΤΕ στα 15,22 ευρώ και τα κέρδη 1,26% της Τρ. Πειραιώς. Στο +0,74% η Alpha Bank, ενώ με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι Credia (+0,69%), Eurobank (+0,54%), Optima(+0,40%) και Τρ. Κύπρου (+0,05%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,5:1 με 54 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 37 σε αρνητικό και 58 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος συγκρατημένος, καθώς μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 11,57 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,01 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.