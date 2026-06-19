Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Σημαντικές διαφωνίες για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034

«Tο συνολικό μέγεθος του προϋπολογισμού εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης», ενώ υπάρχει συμφωνία ότι «θα πρέπει να αντιστοιχεί στις φιλοδοξίες της ΕΕ».

Ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028-2034). Σύμφωνα με Eυρωπαίο αξιωματούχο που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, «το συνολικό μέγεθος του προϋπολογισμού εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης», ενώ υπάρχει συμφωνία ότι «θα πρέπει να αντιστοιχεί στις φιλοδοξίες της ΕΕ».

Οι ίδιοι πόροι αναδεικνύονται σε κεντρικό στοιχείο της διαπραγμάτευσης. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το πλαίσιο εργασίας παραμένει υπό διαμόρφωση, με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποτελούν τη βάση της συζήτησης. Στο ίδιο πλαίσιο, καταγράφεται και «προθυμία να συνεχιστεί η εργασία πάνω στις ιδέες που ανέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Τέλος, σύμφωνα με τα επίσημα συμπεράσματα του Συμβουλίου, η Ιρλανδική Προεδρία καλείται να προχωρήσει τις εργασίες για το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο έως τον Οκτώβριο, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Παράλληλα, τίθεται ως στόχος η ολοκλήρωση της συμφωνίας έως το τέλος του 2026, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή του νέου προϋπολογισμού από το 2028, καθώς «μια συμφωνία πριν από το τέλος του 2026 θα επέτρεπε την υιοθέτηση νομοθετικών πράξεων το 2027, κάτι που είναι απαραίτητο, ώστε η χρηματοδότηση της ΕΕ να φτάνει στους δικαιούχους χωρίς διακοπή τον Ιανουάριο του 2028».