IEA για Μέση Ανατολή: Υπερπροσφορά πετρελαίου το 2027 εάν διατηρηθεί η ειρήνη

Μια οριστική επίλυση της σύγκρουσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του όγκου προσφοράς και να προκαλέσει μια σημαντική υπερβάλλουσα ζήτηση «μαύρου χρυσού»

Το σοκ στην προσφορά πετρελαίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν έχει διαβρώσει την παγκόσμια «όρεξη» για αργό - αλλά μια οριστική επίλυση της σύγκρουσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του όγκου προσφοράς και να προκαλέσει μια σημαντική υπερβάλλουσα ζήτηση «μαύρου χρυσού», εκτίμησε την Τετάρτη ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ).

Στην τελευταία μηνιαία έκθεσή του για την αγορά πετρελαίου, ο IEA υποβάθμισε τις προβλέψεις του για τη ζήτηση για το 2026 σε 1,1 εκατ. βαρέλια την ημέρα σε ετήσια βάση το 2026. Το νέο guidance ισοδυναμεί με «μαχαίρι» κατά 700.000 βαρέλια την ημέρα από την εκτίμηση του περασμένου μήνα, αφού οι παραδόσεις μειώθηκαν κατά 5 εκατ. βαρέλια την ημέρα στο δεύτερο τρίμηνο, επεσήμανε ο IEA.

Η παγκόσμια προσφορά, εν τω μεταξύ, συρρικνώθηκε στα 94,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Μάιο, μειωμένη κατά 600.000 βαρέλια την ημέρα σε μηνιαία βάση, οδηγώντας την παραγωγή στα 13,6 mb/d, πολύ κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα. Ο IEA υπογράμμισε δήλωσε ότι η παγκόσμια προσφορά αναμένεται τώρα να μειωθεί κατά 3,9 mb/d σε ετήσια βάση το 2026 στα 102,4 mb/d, πριν ανακάμψει έντονα στα 110,3 mb/d το επόμενο έτος.

Η πτώση της ζήτησης αντανακλά τη συνδυασμένη πίεση των αυξημένων τιμών των καυσίμων και των ελλείψεων σε προϊόντα διύλισης, σχολίασε ο ΙΕΑ, αναδεικνύοντας πώς η σύγκρουση έχει ξεπεράσει ένα απλό σοκ προσφοράς. Ωστόσο, ο IEA σημείωσε ότι η προσφορά αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 8 εκατ. βαρέλια την ημέρα σε περίπου 110 mb/d, υπερβαίνοντας σε μεγάλο βαθμό μια μέτρια ανάκαμψη της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου από 2 εκατ. βαρέλια την ημέρα στα 105,3 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2027.

«Η πρώτη μας ματιά στα ισοζύγια του 2027 δείχνει μια σημαντική υπερβολή που θα αναδυθεί το επόμενο έτος», διαπίστωσε ο IEA. Η έκθεση έρχεται καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν τον τρόπο με τον οποίο η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς και ένα πιθανό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, θα επηρεάσουν τις αγορές ενέργειας.

«Εάν η συμφωνία διατηρηθεί, οι εξαγωγές και η παραγωγή από τον Κόλπο θα πρέπει να δουν μια σταδιακή ανάκαμψη - κυρίως επειδή οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου μπορούν να ξαναρχίσουν πλήρως μόλις αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ», πρόσθεσε ενώ προειδοποίησε ότι η πλήρης ανάκαμψη μπορεί να μην είναι άμεση. Ο IEA εξέφρασε επίσης μια επιφυλακτική στάση σχετικά με την πίεση στα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου.

«Παρά τις σημαντικές μειώσεις στη ζήτηση για αργό και προϊόντα διύλισης, τα αποθέματα στο σύστημα συνεχίζουν να διαβρώνονται με ρυθμό ρεκόρ», παρατήρησε ο IEA. «Περαιτέρω μειώσεις τους επόμενους μήνες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου σε ιστορικά χαμηλά, προτού το ισοζύγιο της αγοράς μετατραπεί σε πλεόνασμα προς το τέλος του έτους» κατέληξε.