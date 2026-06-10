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Παραμένει σε ισχύ το πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

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Παραμένει σε ισχύ το πλαφόν στα σούπερ μάρκετ
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Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε το πρωί μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε το πρωί μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Χθες ο κ. Θεοδωρικάκος είχε συνάντηση εργασίας και με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για την επίτευξη μιας εθνικής συμφωνίας για μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, καταγράφεται θετικό κλίμα προκειμένου να γίνει πράξη η συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη. Ωστόσο αυτή προϋποθέτει σοβαρή προεργασία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ειδικά από την Ένωση Σούπερ Μάρκετ και από τη Βιομηχανία Τροφίμων, προκειμένου οι μειώσεις να αφορούν καίριες κατηγορίες προϊόντων.

Μέχρι να γίνει αυτό, το μέτρο του πλαφόν θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ισχύ.

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tags:
Υπουργείο Ανάπτυξης
Τάκης Θεοδωρικάκος
Σούπερ Μάρκετ
Πλαφόν
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