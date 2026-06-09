Πρώτη άνοδος της γερμανικής βιομηχανικής παραγωγής μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν

Την πρώτη άνοδο μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία, πυροδοτώντας ελπίδες πως η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης «αντέχει» την εκτόξευση του κόστους ενέργειας.

Την πρώτη άνοδο μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία, πυροδοτώντας ελπίδες πως η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης «αντέχει» την εκτόξευση του κόστους ενέργειας.

Αναλυτικότερα, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,4% τον Απρίλιο, με οδηγό τις κατασκευές, σύμφωνα με τη γερμανική στατιστική υπηρεσία. Το μέγεθος ήταν ανάλογο των εκτιμήσεων των οικονομολόγων που ρωτήθηκαν από το Bloomberg.

Σημειώνεται ότι η εκτίμηση του Μαρτίου αναθεωρήθηκε ανοδικά και πλέον δείχνει ήπια μείωση 0,1% από το αρχικό -0,7%. Στο μεταξύ, και οι εξαγωγές και οι εισαγωγές σημείωσαν απρόσμενη άνοδο τον Απρίλιο.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε αντίθεση με πιο απαισιόδοξες ενδείξεις που καταγράφουν υποκείμενη αδυναμία στην οικονομία, ακόμη και πριν γίνουν πλήρως αισθητές οι επιπτώσεις των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα έδειξαν ότι οι βιομηχανικές παραγγελίες υποχώρησαν τον Απρίλιο περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, με ιδιαίτερα αισθητή πτώση στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας αξιολόγησε με πιο συγκρατημένο τρόπο την ανάκαμψη, επισημαίνοντας ότι η οικονομική δραστηριότητα παραμένει «σε σχετικά υποτονικά επίπεδα».

«Πέρα από την πρόσφατη ασθενική αύξηση των παραγγελιών, οι εντεινόμενες πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες είναι επίσης πιθανό να περιορίσουν την ανάπτυξη της παραγωγής σε ορισμένους κλάδους», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του μέσω e-mail. «Οι τιμές της ενέργειας εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σημαντικά αυξημένες για κάποιο χρονικό διάστημα, ενώ η διαθεσιμότητα βασικών ενδιάμεσων αγαθών αναμένεται να συνεχίσει να είναι περιορισμένη.»