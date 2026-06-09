Νέα χρηματοδοτική δομή για το Prinos CO2 – Τον Ιούνιο το μη δεσμευτικό «market test»

Τι προβλέπει η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με το έργο δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στο Πρίνο.

Την απομείωση των προβλεπόμενων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης με αντιστάθμισμα ανάλογα κεφάλαια από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων προβλέπει η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με το έργο δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στο Πρίνο.

Ειδικότερα, η αναθεώρηση της δομής χρηματοδότησης για το «project» της EnEarth, θυγατρικής της Energean, περιορίζει στα 75 εκατ. ευρώ από τα αρχικώς προϋπολογιζόμενα 150 εκατ. ευρώ τους ευρωπαϊκούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με την διαφορά να καλύπτεται με 50 εκατ. ευρώ το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 25 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Την ίδια στιγμή, όπως αναλύεται στη σχετική απόφαση, ορίζονται τα βήματα με βάση τα οποία θα προχωρήσει η εκταμίευση των δόσεων.

Ως γνωστόν τα «ορόσημα» του RRF έχουν καταληκτική ημερομηνία μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 για να ακολουθήσουν τα «ορόσημα» του λεγόμενου Σταδίου 2 με χρηματοδότηση ως Συνεισφορά του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ-άλλο) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026 και τέλος το Στάδιο 3 με χρηματοδότηση από λοιπούς πόρους ΠΔΕ μέχρι 30 Ιουνίου 2027. Ενδεικτικά, τα «ορόσημα» αφορούν το σύνολο των δράσεων που θα πρέπει να λάβουν χώρα για την ωρίμανση του έργου μέχρι το στάδιο της λήψης της τελικής επενδυτικής απόφασης, πράγμα που αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Οι οριστικές αποφάσεις για την υλοποίηση του έργου, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, σχεδιάζεται να συνδυαστεί με την πραγματοποίηση των 2 γεωτρήσεων εισπίεσης CO2 και παραγωγής νερού που επίσης έχουν «deadline» μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Υπενθυμίζεται ότι οι εν λόγω γεωτρήσεις είχαν οριστεί αρχικά ως «ορόσημα» του RRF στο πλαίσιο της σχετικής επενδυτικής ενίσχυσης με τους τελικούς, ωστόσο χρόνους, όπως εξελίχθηκε η πορεία ωρίμανσης του έργου, να μην επιτρέπουν να πραγματοποιηθούν οι εν λόγω εργασίες εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Σε αυτή την βάση, το νέο χρηματοδοτικό σχήμα διατηρεί το έργο «on track» διασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την υλοποίησή του, απαλείφοντας, ταυτόχρονα, τον κίνδυνο απώλειας πόρων με τα δύο εθνικά ταμεία να συντρέχουν στην χρηματοδότηση του έργου μετά τον περιορισμό των κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στην τελική ευθεία για το μη δεσμευτικό market test

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες της εταιρείας για την προκήρυξη της μη δεσμευτικής φάσης της «δοκιμής αγοράς» τον Ιούλιο με σκοπό να ακολουθήσει το δεσμευτικό market test μέχρι τα τέλη του χρόνου που με την σειρά του θα ανοίξει τον δρόμο για την λήψη της «Final Investment

Decision» μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Ειδικότερα, όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος, η EnEarth σχεδιάζει να καταθέσει μέχρι τα τέλη του μήνα στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων το Notification Document (Τεύχος Διαγωνισμού) και «Joint Development Agreement» προκειμένου να ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση και να εγκριθούν πριν την έναρξη της μη δεσμευτικής φάσης του market test.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, η ΡΑΑΕΥ καλείται να εγκρίνει τα σχετικά κείμενα, κατόπιν σχετικής εισήγησης από την ΕΔΕΥΕΠ ως αρμόδιος φορέας για την δραστηριότητα του CO2, με σκοπό να προχωρήσει, όπως προαναφέρθηκε, η προκήρυξη της μη δεσμευτικής φάσης με ορίζοντα ολοκλήρωσης εί δυνατόν, πριν την καλοκαιρινή ραστώνη του Αυγούστου.

Αξίζει να σημειωθεί, όπως επισημαίνουν πηγές με γνώση του θέματος, ότι τα κριτήρια συμμετοχής στη μη δεσμευτική φάση παραμένουν ιδιαίτερα «ανοικτά» με κάθε ενδιαφερόμενο (aggregators, μεταφορές, emitters βιομηχανίας κλπ) να μπορεί να προσέλθει και να υποβάλει την (μη δεσμευτική) πρόθεσή του να δεσμεύσει χώρο στην υπόγεια αποθήκη διοξειδίου του άνθρακα στο Πρίνο.

Αν και η δοκιμή αγοράς έχει στόχο να αποτυπώσει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο το επενδυτικό ενδιαφέρον της αγοράς, στην προκειμένη περίπτωση έχουν ήδη καταγραφεί ορισμένα πρώτα «δείγματα γραφής» με συνολικά 15 emitters να έχουν υπογράψει Μνημόνια Κατανόησης (MoU) με την EnEarth για να δεσμεύσουν χώρο στην υποδομή, πράγμα που αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για την «δοκιμή αγοράς» που θα ακολουθήσει. Μάλιστα, η χωρητικότητα της υποδομής προσδιορίζεται στους 2.8 εκατομμύρια τόνους CO2 ετησίως με την ζήτηση να φτάνει και να ξεπερνάει τα 4 εκατ. τόνους λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς emitters της χώρας, δηλαδή τσιμεντάδικα και διυλιστήρια.