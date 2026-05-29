ΣΕΒΤ: Συνολικές επενδύσεις 7,2 δισ. ευρώ στην βιομηχανία τροφίμων και ποτών στη δεκαετία

Συνολικές επενδύσεις 7,2 δισ. ευρώ έχουν υλοποιηθεί στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών (ΣΕΒΤ), με τίτλο «Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών: Ανθεκτικότητα και Παραγωγικότητα σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας».

Όπως επισημάνθηκε, ο κλάδος είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και αποτελεί τον μεγαλύτερο κλάδο της μεταποίησης με κύκλο εργασιών 26,2 δισ. ευρώ και περισσότερες από 160.00 άμεσες θέσεις εργασίας.

Επιπλέον, διαχρονικά συνιστά μία από τις σημαντικότερες εξαγωγικές δυνάμεις της χώρας, με τα ελληνικά προϊόντα τροφίμων και ποτών να καταγράφουν εξαγωγές ύψους 7,4 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 15% των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ Ιωάννης Γιώτης υπογράμμισε πως η διεθνής αβεβαιότητα όχι μόνο παραμένει αλλά εντείνεται. Η νέα γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή δημιουργεί συνθήκες αυξημένης ανησυχίας και απρόβλεπτων επιπτώσεων για την παγκόσμια και εγχώρια οικονομία.

Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών υποδομή εθνικής ασφάλειας

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ομιλία απεύθυνε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναδεικνύοντας τη συμβολή της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών στην ανάπτυξη, την παραγωγική ενίσχυση και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Ο κ. Πιερρακάκης, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Η ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών είναι υποδομή εθνικής ασφάλειας και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και ως τέτοια. Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε διαφορετική θέση από αυτή που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Ο κλάδος σας έχει ήδη αποδείξει κάτι πολύ σημαντικό: ότι η εγχώρια βιομηχανία μπορεί να είναι ανταγωνιστική, εξωστρεφής και να διεκδικεί με αξιώσεις θέση στις διεθνείς αγορές. Η δική μας δέσμευση είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί με σταθερότητα, με επενδύσεις, με τεχνολογία, με ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ποιότητας και με μια ξεκάθαρη ευρωπαϊκή προοπτική για την ελληνική παραγωγή. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως ζήτημα στρατηγικής ασφάλειας τα τρόφιμα, που όπως τόνισε αποτελεί για τη χώρα μας τόσο πρόκληση όσο και ευκαιρία ενώ υπογράμμισε πως «το ελληνικό τρόφιμο έχει τη δυνατότητα να γίνει top παγκοσμίως».

Συγκράτηση τιμών και στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημαντική προσπάθεια συγκράτησης των τιμών στα επώνυμα τυποποιημένα τρόφιμα, σε ένα περιβάλλον έντονων εισαγόμενων πληθωριστικών πιέσεων και αυξημένων λειτουργικών εξόδων, λόγω ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον κ. Γρηγόρη Παύλου, Ανώτατο Ερευνητή του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), ο δείκτης εξέλιξης τιμών στην κατηγορία των επώνυμων τυποποιημένων τροφίμων παρέμεινε οριακά μηδενικός και αρνητικός τους τελευταίους 16 μήνες, επιβεβαιώνοντας τη συμβολή του κλάδου στην προστασία των ελληνικών νοικοκυριών και στη συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων.

«Ως Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών αναγνωρίζουμε πλήρως την σημασία του ρόλου μας και στηρίζουμε την ελληνική κοινωνία όχι μόνο μέσω της συγκράτησης των τιμών, αλλά και μέσω της διάθεσης προϊόντων σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και την άμεση ανταπόκρισή μας σε περιόδους εκτάκτων κρίσεων. Η Ακρίβεια είναι ο χειρότερος μας εχθρός - δεν την θέλουμε, δεν την επιδιώκουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά στην εναρκτήρια τοποθέτηση του ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, Ιωάννης Γιώτης.

Πάνελ συζήτησης για μια ανθεκτική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών σε Ευρώπη και Ελλάδα

Παράλληλα, κατά την διάρκεια του πάνελ συζήτησης με τίτλο, «Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να παραμείνει ανθεκτική η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών σε Ευρώπη και Ελλάδα», ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης Ανδριανός εστίασε, μεταξύ άλλων, στη στήριξη του αγροτικού τομέα με κίνητρα και συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ενώ υπογράμμισε πως προτεραιότητα αποτελεί η επισιτιστική ασφάλεια, σημειώνοντας πως πρέπει να δημιουργηθεί η αίσθηση προστιθέμενης αξίας στον παραγωγό μέσα σε ένα περιβάλλον με απρόβλεπτους παράγοντες.

Αντίστοιχα, ο Ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας αναφέρθηκε στο Green Deal και την ανάγκη τα προϊόντα τροφίμων και ποτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πληρούν τους ίδιους όρους ανταγωνισμού και τις ίδιες προϋποθέσεις επισημαίνοντας πως για να παραμείνουν οι Βιομηχανίας ανθεκτικές στην Ευρώπη πρέπει να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες αλλαγές.

Από την πλευρά της Βιομηχανίας, ο Πρόεδρος ΣΕΒΤ τόνισε πως ο κλάδος βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα απαιτητικής εξίσωσης καθώς καλείται να προχωρήσει με συνέπεια στην πράσινη μετάβαση και στη βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητά του, μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκών κρίσεων, σημειώνοντας πως στην Ελλάδα ειδικότερα, είναι σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή βιομηχανία τροφίμων χωρίς ισχυρό πρωτογενή τομέα και χωρίς επενδύσεις στην παραγωγικότητα, την τεχνολογία και τη μεταποίηση.

Η επόμενη ημέρα για τη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών

Κλείνοντας τις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒΤ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Ιωάννης Γιώτης, ανέφερε πως η Βιομηχανία των τυποποιημένων Τροφίμων και Ποτών ανέκαθεν λειτουργούσε και θα συνεχίσει να λειτουργεί υπεύθυνα και σωστά, θέτοντας τα ελληνικά νοικοκυριά σε προτεραιότητα. «Πρόσφατα είχα επισημάνει πως η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων μας, της Βιομηχανίας μας, που όλα αυτά τα χρόνια στήριξε την ελληνική οικονομία, δεν είναι ανεξάντλητη. Χρειάζεται ένα δίκαιο και ισορροπημένο πλαίσιο λειτουργίας. Πάνω απ’ όλα όμως, απαιτεί εμπιστοσύνη και σεβασμό, καθώς έχει αποδείξει ότι σε όλες τις δυσκολίες των τελευταίων ετών λειτουργεί με υπευθυνότητα, συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η εθνική της αξία, η καθοριστική συμβολή της στη διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας και η σημαντική συνεισφορά της στην εθνική οικονομία και την Κοινωνική ευημερία».