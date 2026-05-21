Μικρή μείωση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ

Μικρή μείωση παρατηρήθηκε στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι απολύσεις παραμένουν συγκρατημένες παρά τις πρόσφατες ανακοινώσεις για περικοπές θέσεων εργασίας.

Οι αρχικές αιτήσεις μειώθηκαν κατά 3.000 στις 209.000 την εβδομάδα που έληξε στις 16 Μαΐου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Η μέση πρόβλεψη σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων έκανε λόγο για 210.000 αιτήσεις.

Οι επαναλαμβανόμενες αιτήσεις, μια ένδειξη για τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα, αυξήθηκαν στα 1,78 εκατ. την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι αιτήσεις παρέμειναν υποτονικές παρά τις ανακοινώσεις περικοπών θέσεων εργασίας από εταιρείες υψηλού προφίλ όπως η Meta, η Starbucks. η LinkedIn και η Walmart, υποδεικνύοντας ότι η αγορά εργασίας παραμένει στην κατάσταση «low-hire, low-fire» που επικρατεί τα τελευταία χρόνια.