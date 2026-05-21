Πολιτική | Διεθνή Νέα

Οι ΗΠΑ αίρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Οι ΗΠΑ αίρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ
Φραντσέσκα Αλμπανέζε - Photo Credit: AP
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
ΗΠΑ-ΟΗΕ: Οι Ηνωμένες Πολιτείες αίρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Φραντσέσκα Αλμπανέζε.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ήρε τις κυρώσεις που είχε επιβάλει στην Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα Παλαιστινιακά Εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε αφού δικαστήριο της Ουάσινγκτον (Περιφέρεια της Κολούμπια) αποφάνθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να ανασταλούν.

Οι κυρώσεις για φερόμενο ως αντισημιτισμό που είχαν επιβληθεί στην Ιταλίδα ακαδημαϊκό, η οποία έχει δηλώσει πως οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα ισοδυναμούν με γενοκτονία, απαγόρευαν σε όλα τα πρόσωπα και τις εταιρείες στις ΗΠΑ να έχουν συναλλαγές μαζί της, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει πιστωτικές κάρτες ή να διεξαγάγει τραπεζικές συναλλαγές.

Μια ανακοίνωση στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών επισημοποίησε την άρση των σε βάρος της κυρώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η δημογραφική συρρίκνωση «ροκανίζει» τα τετραγωνικά των ακινήτων - Γιατί οι Έλληνες προτιμούν μικρότερα σπίτια

Στο 2027 η εκλογική βελόνα Μητσοτάκη - Οι «φυτευτοί» στα αποκαλυπτήρια του «κόμματος Καρυστιανού» - Τα νεύρα στο ΠΑΣΟΚ με την Άννα

Στεγαστική κρίση: Τα μοντέλα Ισπανίας, Ιρλανδίας και Κροατίας δείχνουν τον δρόμο

tags:
ΗΠΑ
ΟΗΕ
Κυρώσεις
Φόρτωση BOLM...
reader insider