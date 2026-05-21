Το ανατριχιαστικό χαμογελάκι του Μπεν Γκβιρ

Το βίντεο που κυκλοφόρησε χθες δεν είναι τίποτα άλλο από μία ωμή σκηνογραφία της επιβολής από τον άνθρωπο που τη δοξάζει όσο κανείς άλλος.

Έχει κάτι το γελάκι που κάνει ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ Ben-Gvir στην αρχή ενός βίντεο που αποτελεί μια ηδονιστική απεικόνιση της επιβολής. Κάποιοι αστυνομικοί αρπάζουν με βία μία ακτιβίστρια. Ο υπουργός περνάει δίπλα με αυτό το γελάκι που έχει μέσα του κάτι από υποτίμηση. Την υποτίμηση που γεννιέται από το μίσος. Όχι όποια και όποια υποτίμηση.

Έχει όμως και κάτι ακόμα χειρότερο. Ξεκάθαρα, πέρα από κάθε συμβολισμό, κάθε μορφής παραδειγματισμό προς άλλους επίδοξους ακτιβιστικούς στόλους, ο Ben-Gvir απολαμβάνει αυτό που συμβαίνει. Δεν βάζει το αυστηρό προσωπείο του νικητή. Δεν φωνάζει, δεν ουρλιάζει. Είναι ξεκάθαρο ότι απολαμβάνει αυτό που συμβαίνει. Αυτή είναι η στιγμή του.