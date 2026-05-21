Walmart: Χειρότερες από τις εκτιμήσεις το ετήσιο outlook

Χειρότερες από τις προβλέψεις ήταν το guidance που ανακοίνωσε η Walmart την Πέμπτη για το οικονομικό έτος, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την καταναλωτική δύναμη στις ΗΠΑ, καθώς οι υψηλές τιμές της βενζίνης πιέζουν τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.

Συγκεκριμένα, ο κολοσσός του λιανεμπορίου δήλωσε ότι για το οικονομικό έτος 2027 αναμένει ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή θα κυμανθούν μεταξύ 2,75 και 2,85 δολαρίων, χαμηλότερα από τις προσδοκίες των 2,91 δολαρίων, σύμφωνα με την LSEG.

Η Walmart δήλωσε επίσης ότι αναμένει ότι οι καθαρές πωλήσεις θα αυξηθούν μεταξύ 3,5% και 4,5% για το έτος.

Η Walmart δημοσίευσε επίσης τις προβλέψεις της για το τρέχον τρίμηνο, όπου αναμένει ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή θα κυμανθούν μεταξύ 72 και 74 σεντς, χαμηλότερα από τις προσδοκίες των 75 σεντς. Η εταιρεία προβλέπει ότι οι καθαρές πωλήσεις θα αυξηθούν κατά 4% έως 5%.

Όσο αφορά το πρώτο τρίμηνο, η Walmart σημείωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 66 σεντς, πιάνοντας ακριβώς την εκτίμηση των αναλυτών. Ήταν μόλις η τρίτη φορά σε 16 τρίμηνα που η Walmart δεν ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα κέρδη.

Τα έσοδα ήταν 177,75 δισ. δολ. έναντι 174,98 δισ. δολ. της εκτίμησης, σημειώνοντας αύξηση 7%, και ξεπερνώντας τα 163,98 δισ. δολ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Απριλίου ήταν 5,33 δισ. δολ., ή 67 σεντς ανά μετοχή, σε σύγκριση με 4,49 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 56 σεντς ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Μετά την είδηση, η μετοχή της Walmart υποχωρεί άνω του 2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Οι ασθενέστερες από τις αναμενόμενες προοπτικές της Walmart έρχονται καθώς ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής των ΗΠΑ και οι ανταγωνιστές του ανακοινώνουν σχετικά ισχυρές πωλήσεις για το πρώτο τρίμηνο.

Ο οικονομικός διευθυντής της Walmart, Τζον Ντέιβιντ Ρέινι, δήλωσε ότι οι προβλέψεις της Walmart για το δεύτερο τρίμηνο για τα λειτουργικά έσοδα είναι οι καλύτερες που έχει δώσει ο λιανοπωλητής εδώ και ίσως ενάμιση δεκαετία, και σημειώθηκαν καθώς ο λιανοπωλητής αντιμετώπισε δε ένα «αντίξοο» άνεμο 175 εκατομμυρίων δολαρίων από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων.