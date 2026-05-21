Ιταλία - δημοσκόπηση: Σχεδόν οι μισοί Ιταλοί υποφέρουν από εργασιακό στρες

Σχεδόν οι μισοί Ιταλοί (47%) λένε ότι το εργασιακό άγχος είναι η κύρια αιτία ψυχικής δυσφορίας σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το πανεπιστήμιο του Ούντινε για λογαριασμό του Φεστιβάλ Collega-menti (Σ.τ.Σ: η ετήσια πολιτιστική και επιστημονική διοργάνωση του πανεπιστημίου του Ούντινε υπό την επιστημονική διεύθυνση της Μπάρμπαρα Γκαλαβότι).

Η έκθεση, η οποία βασίστηκε στις απαντήσεις 625 Ιταλών ηλικίας 18 με 60 ετών, αναφέρει ότι ο ψηφιακός φόρτος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή άγχους με το 27% να απαντάει ότι υποφέρει από τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερσυνδεσιμότητας.

«Η πίεση για επιδόσεις αποσυντονίζει τις σχέσεις με τον εαυτό μας και με τους άλλους», εξηγεί ο Εουτζένιο Ματσαρέλα, επίκουρος καθηγητής Θεωρητικής Φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο της Νάπολης Federico II. «Η αντιμετώπιση είναι να βρούμε χώρους όπου δεν θα χρειάζεται να αποδεικνύουμε συνέχεια την αξία μας», σχολίασε ο ίδιος.

Όπως δήλωσε η Γκαλαβότι, η συλλογική ανάγκη να ανακτήσουμε τη χαμένη ισορροπία είναι το επίκεντρο της επόμενης έκδοσης του Collega-menti, που παρουσιάζεται στη Ρώμη. «Γνωρίζουμε όλο και περισσότερο τη σημασία της ισορροπίας για την υγεία των ατόμων, των κοινωνιών και του πλανήτη, γι' αυτό σκεφτήκαμε αυτό το θέμα», εξηγεί η Γκαλαβότι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ