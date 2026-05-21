Πολιτική | Διεθνή Νέα

Ιταλία - δημοσκόπηση: Σχεδόν οι μισοί Ιταλοί υποφέρουν από εργασιακό στρες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιταλία - δημοσκόπηση: Σχεδόν οι μισοί Ιταλοί υποφέρουν από εργασιακό στρες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
O ψηφιακός φόρτος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή άγχους με το 27% να απαντάει ότι υποφέρει από τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερσυνδεσιμότητας.

Σχεδόν οι μισοί Ιταλοί (47%) λένε ότι το εργασιακό άγχος είναι η κύρια αιτία ψυχικής δυσφορίας σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το πανεπιστήμιο του Ούντινε για λογαριασμό του Φεστιβάλ Collega-menti (Σ.τ.Σ: η ετήσια πολιτιστική και επιστημονική διοργάνωση του πανεπιστημίου του Ούντινε υπό την επιστημονική διεύθυνση της Μπάρμπαρα Γκαλαβότι).

Η έκθεση, η οποία βασίστηκε στις απαντήσεις 625 Ιταλών ηλικίας 18 με 60 ετών, αναφέρει ότι ο ψηφιακός φόρτος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή άγχους με το 27% να απαντάει ότι υποφέρει από τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερσυνδεσιμότητας.

«Η πίεση για επιδόσεις αποσυντονίζει τις σχέσεις με τον εαυτό μας και με τους άλλους», εξηγεί ο Εουτζένιο Ματσαρέλα, επίκουρος καθηγητής Θεωρητικής Φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο της Νάπολης Federico II. «Η αντιμετώπιση είναι να βρούμε χώρους όπου δεν θα χρειάζεται να αποδεικνύουμε συνέχεια την αξία μας», σχολίασε ο ίδιος.

Όπως δήλωσε η Γκαλαβότι, η συλλογική ανάγκη να ανακτήσουμε τη χαμένη ισορροπία είναι το επίκεντρο της επόμενης έκδοσης του Collega-menti, που παρουσιάζεται στη Ρώμη. «Γνωρίζουμε όλο και περισσότερο τη σημασία της ισορροπίας για την υγεία των ατόμων, των κοινωνιών και του πλανήτη, γι' αυτό σκεφτήκαμε αυτό το θέμα», εξηγεί η Γκαλαβότι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η δημογραφική συρρίκνωση «ροκανίζει» τα τετραγωνικά των ακινήτων - Γιατί οι Έλληνες προτιμούν μικρότερα σπίτια

Στο 2027 η εκλογική βελόνα Μητσοτάκη - Οι «φυτευτοί» στα αποκαλυπτήρια του «κόμματος Καρυστιανού» - Τα νεύρα στο ΠΑΣΟΚ με την Άννα

Στεγαστική κρίση: Τα μοντέλα Ισπανίας, Ιρλανδίας και Κροατίας δείχνουν τον δρόμο

tags:
Ιταλία
Φόρτωση BOLM...
reader insider