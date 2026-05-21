Παπαϊωάννου: Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι η σύνδεση με την κοινωνία και την οικονομία

«Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο συνδέει την επιστήμη, την παραγωγή της γνώσης με την κοινωνία και την οικονομία. Είναι εξωστρέφεια, είναι διεθνοποίηση, είναι το αγκάλιασμα της φοιτήτριας και του φοιτητή από τους ακαδημαϊκούς συναδέλφους. Αυτό είναι σήμερα το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και γι' αυτόν τον λόγο είμαστε περήφανοι και πρέπει να είμαστε περήφανοι». Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, μιλώντας σήμερα, Πέμπτη, στο 14ο αναπτυξιακό συνέδριο, Regional Growth Conference 2026, που διεξάγεται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων τα επεισόδια βίας.

Ο κ. Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι πλέον η Πολιτεία έχει δώσει νομικά εργαλεία και υλικοτεχνική υποδομή για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια και τόνισε ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα, το πολιτικό σύστημα, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές και η κοινωνία των πολιτών είναι απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Όπως είπε, πρόκειται για μειοψηφίες, οι οποίες όλο και μικραίνουν και σημείωσε ότι από το 2019 και έπειτα δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη στα ελληνικά ΑΕΙ και ότι καταγράφονται πολύ λιγότερα επεισόδια.

Ο υφυπουργός Παιδείας ανέφερε ότι όλα τα πανεπιστήμια έχουν καταθέσει σχέδια ασφαλείας και ότι για τα 5 μεγαλύτερα το Κέντρο Μελέτης Ασφαλείας θα εκπονήσει μελέτη, ώστε να υπάρξει ένα Ενιαίο Πρότυπο Σχέδιο Ασφαλείας. «Έχει μελετηθεί, πού θα μπουν κάμερες, ποιες θα είναι οι προδιαγραφές τους, όπως και οι προδιαγραφές για τις ψηφιακές κάρτες -ακαδημαϊκές, φοιτητικές. Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει το τι στοιχεία θα υπάρχουν, για να υπάρχει συμβατότητα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όλα τώρα θα μπουν σε μια διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού», είπε.

Ερωτώμενος για την αντοχή του εξεταστικού συστήματος των Πανελλαδικών για την είσοδο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο κ. Παπαϊωάννου τόνισε ότι «έχει αντέξει στον χρόνο επειδή είναι ένα αδιάβλητο σύστημα».

Ανέφερε, ότι ο Εθνικός Διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο, ο οποίος έχει στόχο «μια σταδιακή αξιολόγηση των δυνατοτήτων, των δεξιοτήτων του κάθε παιδιού μέσα από ένα λύκειο πολύ πιο φιλικό στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ