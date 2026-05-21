Μπακογιάννης: Στο επίκεντρο ασφάλεια, κυκλοφοριακό και αυθαίρετες καταλήψεις

Τα προβλήματα της καθημερινής λειτουργίας της αγοράς και του κέντρου της Αθήνας βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που είχε η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

Τα προβλήματα της καθημερινής λειτουργίας της αγοράς και του κέντρου της Αθήνας βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που είχε χθες η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών με τον Κώστα Μπακογιάννη. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι συνεργάτες του κ. Μπακογιάννη, Ν. Αβραμίδης, Λ. Σκιαδάς και Σ. Κολλάτος, ενώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου, η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ουσιαστικό κλίμα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας, το κυκλοφοριακό πρόβλημα και τη στάθμευση δικύκλων, καθώς και τη λειτουργία των πεζοδρόμων και την αποδέσμευση των πεζοδρομίων από αυθαίρετες καταλήψεις.

Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την παράνομη χρήση κοινόχρηστων χώρων, την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη περιπτέρων και υπαίθριου εμπορίου, αλλά και ζητήματα χωροταξίας, χρήσεων γης και εμπορικής πολεοδομίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στα προβλήματα που προκαλεί η ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κέντρων ανταποδοτικής ανακύκλωσης σε πεζόδρομους, πλατείες και χώρους πρασίνου, με τον Εμπορικό Σύλλογο να επισημαίνει ότι επιβαρύνεται τόσο η εικόνα όσο και η λειτουργικότητα της πόλης.

Στο τραπέζι τέθηκε επίσης η ανάγκη αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων και κατεστραμμένων κτηρίων, καθώς και ο περιορισμός της αυθαίρετης τοποθέτησης υπαίθριων τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών εγκαταστάσεων, όπως τα ΚΑΦΑΟ, σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους χωρίς επαρκή συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές.

Ο κ. Μπακογιάννης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, άκουσε τις θέσεις και τις προτάσεις του εμπορικού συλλόγου και εξέφρασε τη διάθεση για ουσιαστική συνεργασία με στόχο τη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας της Αθήνας, ώστε η πόλη να γίνει πιο ασφαλής, οργανωμένη και φιλική προς την επιχειρηματικότητα και τους πολίτες.

Από την πλευρά του, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς συνεργασίας με τους θεσμικούς φορείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της αγοράς και την αναβάθμιση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πρωτεύουσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ