Μακρόν: Ο Λίβανος βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου όσον αφορά την ακεραιότητά του

«O Λίβανος βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου όσον αφορά την ενότητα και την ακεραιότητά του», δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στον Λίβανο και πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Υβ Λεντριάν, αναφερόμενος στη διαίρεση στους κόλπους των «λιβανικών κοινοτήτων σχετικά με τη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ». «Η ακεραιότητα του Λιβάνου απειλείται επειδή ένα μέρος της επικράτειάς του κατέχεται από το Ισραήλ και ένα άλλο μέρος κυριαρχείται από τη Χεζμπολάχ, η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ιράν, συνεπώς μιας ξένης δύναμης», είπε μιλώντας σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό.

Ωστόσο ο ίδιος χαιρέτισε την επίσημη συνέχιση της εκεχειρίας παρά τις συνεχείς παραβιάσεις της, βλέποντάς την ως «μια προοπτική 45 ημερών στη διάρκεια των οποίων θα συνεχίσουμε να συζητάμε».

Ο Ζαν-Υβ Λεντριάν είπε ότι η ηγεσία του κράτους του Λιβάνου είναι «υψηλής ποιότητας» και «θαρραλέα», υποστηρίζοντας την απαίτησή της για άμεση διαπραγμάτευση με την ισραηλινή κυβέρνηση, ώστε να απεγκλωβίσουν τη χώρα τους «από αυτόν τον ασφυκτικό κλοιό και να επιτύχουν μια διαδικασία που θα αποκαταστήσει την ικανότητα του λιβανέζικου κράτους να ενεργεί και να υπάρχει».

Θεώρησε επίσης «θετικό» το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, «παρόλο που το Ισραήλ αρνήθηκε να επιτρέψει στη Γαλλία να συμμετάσχει σε αυτές τις συζητήσεις, παρά το αίτημα των Λιβανέζων για τη συμπερίληψή της».

