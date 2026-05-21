Μικροπλαστικά στον αέρα του σπιτιού: Πώς να προστατευτείτε

Τα μικροπλαστικά είναι παντού: μέσα στα σπίτια μας, στον αέρα που αναπνέουμε, στα ρούχα που φοράμε, στα έπιπλα που καθόμαστε.

Αόρατα σύννεφα μικροπλαστικών συγκεντρώνονται στον αέρα των εσωτερικών χώρων σε σημείο που, σύμφωνα με έρευνες, ένας άνθρωπος θα μπορούσε να εισπνέει έως και 22 εκατομμύρια μικροπλαστικά κάθε χρόνο.

Αν και η επιστημονική έρευνα για τις επιπτώσεις τους βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η καθημερινή έκθεση μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τον οργανισμό, επηρεάζοντας το αναπνευστικό σύστημα και προκαλώντας φλεγμονές και διαταραχές στο ανοσοποιητικό και ενδοκρινικό σύστημα.

