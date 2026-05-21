Μαρινάκης: «Αυτό που έκανε το ΠΑΣΟΚ δεν έχει προηγούμενο»

«Δεν έχει προηγούμενο αυτό και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μια επιτροπή, όπου η διαδικασία είναι απόρρητη, άρα διέπετε από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και τον σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δημοσιοποίηση σημείων της χθεσινής εξέτασης του διοικητή της ΕΥΠ στην Εξεταστική Επιτροπή.

«Και το ΠΑΣΟΚ δεν έμεινε μόνο στην επίσημη ενημέρωση την οποία έστειλε με τα σημεία - άτυπη την ονόμασε, αλλά είναι στο γραφείο Τύπου του κόμματος, όπου έβαλε τα σημεία της τοποθέτησης του προέδρου του από μια απόρρητη συνεδρίαση. Σε αυτό το οποίο έχει στο site του, έκανε επίκληση μέρους όσων είπε κατά το ΠΑΣΟΚ ο διοικητής της ΕΥΠ.

Και δεν έμειναν εκεί. Στη συνέχεια, σε μια σειρά από δημοσιογράφους έστειλαν οι ίδιοι διάλογο, προϊόν κοπτοραπτικής, από αυτή την απόρρητη συνεδρίαση. Πέρα της ποινικής διάστασης του θέματος, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, και της πειθαρχικής διάστασης που είναι αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου, υπάρχει κάτι το οποίο είναι ανατριχιαστικό. Θα ήταν πρόβλημα αν διαρρεύσει η συνομιλία από μια απόρρητη συνεδρίαση με οποιονδήποτε να μετέχει σε αυτή. Εδώ μιλάμε για τον διοικητή της ΕΥΠ, έναν έμπειρο διπλωμάτη, τον κύριο Δεμίρη, που μάλιστα επιτελεί τα καθήκοντά του τώρα, δηλαδή είναι ο εν ενεργεία, δεν ήταν κατά την επίμαχη περίοδο. Είπε ότι, τέλος πάντων, έκρινε ο ίδιος, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ούτε να το αξιολογήσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αυτά τα νευραλγικά καθήκοντα για την εθνική ασφάλεια της χώρας» προσέθεσε ο κ. Μαρινάκης.

«Με λίγα λόγια, εκτός από παράνομη, εκτός από αντίθετη σε οποιαδήποτε λογική σεβασμού των θεσμών, του Κοινοβουλίου, των νόμων, είναι και μια επικίνδυνη πρακτική, αυτή την οποία ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ. Και πραγματικά το λέω, δεν έχει προηγούμενο. Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να κουνάνε το δάχτυλο για ζητήματα κράτους δικαίου, επικαλούμενοι μάλιστα ατεκμηρίωτες υποκειμενικές εκθέσεις και όχι τα επίσημα δεδομένα. Αλλά έχει και το θράσος, έχει και η ανευθυνότητα, έχουν τα όρια τους» υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για την στάση που θα κρατήσει αύριο κατά την συζήτηση για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές ο κ. Μαρινάκης είπε: «Μια υπόθεση η οποία ερευνάται σε όλες τις πτυχές από τη Δικαιοσύνη, η όποια απόφαση δεν έχει ως κίνητρο τον όποιον φόβο. Και ας μην βιαζόμαστε, ας περιμένουμε. Είναι μια απόφαση που είναι απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ και της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αύριο είναι η διαδικασία. Δεν μπορώ από αυτό το βήμα να προεξοφλήσω ή να αναλύσω μια στάση πριν ανακοινωθεί. Λίγη υπομονή. Θα δοθούν όλες οι απαντήσεις επί πραγματικών δεδομένων».

Για τη δήλωση του υπουργού Άμυνας ότι δεν είναι οπαδός των ήρεμων νερών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Η βασική γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, την οποία υπηρετεί το σύνολο των μελών της κυβέρνησης, πολύ περισσότερο ο υπουργός Εξωτερικών, ο υπουργός Άμυνας και οι συμμετέχοντες υπουργοί και όλα τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στο ΚΥΣΕΑ, είναι μια υπερήφανη, ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα ουσιαστικά. Μια χώρα η οποία πριν και πάνω απ' όλα σέβεται το διεθνές δίκαιο, πιστεύει στο διάλογο και τα όποια ήρεμα νερά, όπως έχουν χαρακτηριστεί, ή εγώ θα πω καλύτερα ο διάλογος με τις γειτονικές χώρες, δεν συνεπάγεται την οποιαδήποτε υποχώρηση ούτε αφέλεια».

«Αυτό έχει σημαντικά, για να μην πω εντυπωσιακά, αποτελέσματα για τη χώρα, τα οποία μάλιστα αναγνωρίζονται και από συμπολίτες μας οι οποίοι δεν στηρίζουν είτε με τις απαντήσεις τους στις δημοσκοπήσεις είτε με την ψήφο τους την κυβέρνηση. Όσα καταφέραμε επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν τα είχαμε καταφέρει αθροιστικά σε όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης» υπογράμμισε.

«Ο κ. Δένδιας σε αυτή την κυβέρνηση, αυτή την τετραετία, είναι υπουργός Άμυνας. Έχει έναν πολύ συγκεκριμένο και νευραλγικό ρόλο και νομίζω ότι ακριβώς αυτή του η τοποθέτηση συνάδει με τα πολύ σημαντικά και νευραλγικά καθήκοντά του και μάλιστα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αναπόσπαστο μιας ευρύτερης στρατηγικής. Το ξαναλέω, έχει σημασία, είναι υπουργός Άμυνας ο κ. Δένδιας. Η κυβέρνηση πιστεύει στο διάλογο, πιστεύει στην καλή γειτονία, πριν και πάνω απ' όλα βάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά ούτε υποχωρεί ούτε είναι αφελής» τόνισε ο κ. Μαρινάκης και προσέθεσε.

«Την ίδια λοιπόν στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, έχει καταφέρει και έχει υπερπολλαπλασιάσει την αποτρεπτική της δύναμη, έχει εξοπλιστεί όσο δεν είχε εξοπλιστεί ποτέ και ατενίζει το μέλλον με υπερηφάνεια και αισιοδοξία, χωρίς ψευτοπατριωτισμούς, αλλά με ουσία».

Η εισαγωγική τοποθέτηση

Στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τις αστικές συγκοινωνίες, τη στήριξη των οικογενειών, την ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά, το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την πορεία υλοποίησης των ευρωπαϊκών και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση του κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης και σημείωσε ότι η πρόοδος που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας είναι σημαντική. Όπως ανέφερε, το 2023 είχε τεθεί ως στόχος να κυκλοφορούν έως τα μέσα του 2026 τουλάχιστον 1.000 νέα λεωφορεία στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο στόχος αυτός όχι μόνο επιτεύχθηκε αλλά και ξεπεράστηκε, καθώς ήδη κυκλοφορούν 1.076 νέα λεωφορεία, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση του στόλου ώστε να φτάσει τα 1.700 οχήματα. Ανέφερε ότι τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι πλήρως προσβάσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον, διαθέτουν κλιματισμό και προσφέρουν καλύτερες συνθήκες οδήγησης και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας τόσο για τους οδηγούς όσο και για το επιβατικό κοινό.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι προχώρησαν σημαντικές προσλήψεις προσωπικού με στόχο την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων και τη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών. Προσέθεσε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφούν οι νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ των σωματείων της ΟΣΥ, της ΣΤΑΣΥ και του ΟΑΣΑ με τις διοικήσεις των οργανισμών.

Σημείωσε ακόμη ότι η επιλογή της κυβέρνησης να διατηρεί το χαμηλότερο εισιτήριο μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών για το σύστημα συγκοινωνιών της Αθήνας αποτελεί πολιτική με έντονο κοινωνικό πρόσημο, ενώ αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση της Γραμμής 1 του Ηλεκτρικού, χαρακτηρίζοντάς την ως μία ακόμη βασική προτεραιότητα.

Όπως είπε, ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός θα τεθεί σε λειτουργία τον επόμενο μήνα, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο θα παραληφθούν ακόμη 14 συρμοί του ίδιου τύπου. Ανέφερε επίσης ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι για την ανακατασκευή ακόμη δέκα συρμών και υπογράμμισε ότι η ανακατασκευή πραγματοποιείται στον Βόλο από ελληνική εταιρεία.

«Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής, αλλά μια ουσιαστική επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, στην καθημερινότητά τους και στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες με παιδιά

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στα πρόσθετα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τον Απρίλιο, υπενθυμίζοντας ότι το συνολικό τους ύψος ανέρχεται σε 800 εκατ. ευρώ. Τόνισε ότι τα μέτρα αυτά κατέστη δυνατό να χρηματοδοτηθούν χάρη στην ανοδική πορεία της εθνικής οικονομίας και των δημοσίων εσόδων.

Ειδική αναφορά έκανε στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ προς τις οικογένειες με παιδιά, σημειώνοντας ότι, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιουνίου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η ενίσχυση θα δοθεί χωρίς την υποβολή αίτησης, με βάση τα δηλωμένα στοιχεία και το IBAN των δικαιούχων στην ΑΑΔΕ. Όπως είπε, το μέτρο αφορά περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά, δηλαδή σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες και περισσότερους από τρία εκατομμύρια πολίτες. Πρόσθεσε ότι η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη Ιουνίου μέσω των τακτικών καταβολών του ΟΠΕΚΑ.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποδεικνύει στην πράξη πως η κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο προκειμένου να επιστρέφει στην κοινωνία το μέρισμα της οικονομικής ανάπτυξης με στοχευμένο τρόπο.

Ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά

Σημαντικό μέρος της ενημέρωσης αφιερώθηκε και στη ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ένταξη νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, καθώς και διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι πρόκειται για ένα τεχνικά επεξεργασμένο και πλήρως εφαρμόσιμο μοντέλο, το οποίο καθορίζει με σαφήνεια τις ειδικότητες που εντάσσονται στη ρύθμιση, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, τις ασφαλιστικές εισφορές, την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και το πλαίσιο αναγνώρισης και εξαγοράς ασφαλιστικού χρόνου.

Υπογράμμισε ότι με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ικανοποιείται ένα διαχρονικό αίτημα των εργαζομένων του κλάδου, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ

Ακολούθως ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά θεσπίζονται σαφείς κανόνες, κριτήρια και περιορισμοί για τη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα με ορίζοντα τις επόμενες δεκαετίες.

Σημείωσε ότι το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερα κριτήρια αποκλεισμού για περιοχές Natura 2000, ζώνες ειδικής προστασίας, δάση και δασικές εκτάσεις, περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, νησιωτικές περιοχές και περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Παράλληλα, τόνισε ότι δημιουργείται ένα σταθερό και διαφανές περιβάλλον για τις επενδύσεις και τις αδειοδοτήσεις, ενώ η Ελλάδα συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές της δεσμεύσεις μέσω της αύξησης της συμμετοχής των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, της ανάπτυξης υποδομών αποθήκευσης ενέργειας και της ενίσχυσης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε επίσης ότι για πρώτη φορά το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν εκπονείται αποσπασματικά, αλλά παράλληλα με τα αντίστοιχα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Όπως είπε, ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι διαφορετικές αναπτυξιακές πολιτικές δεν θα συγκρούονται μεταξύ τους αλλά θα λειτουργούν συμπληρωματικά στο πλαίσιο ενός ενιαίου σχεδιασμού.

Ταμείο Ανάκαμψης - ΕΣΠΑ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πορεία των χρηματοδοτικών εργαλείων της χώρας. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα ολοκληρώνει το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης με πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, ενώ τη Δευτέρα πρόκειται να κατατεθεί το όγδοο αίτημα εκταμίευσης από το σκέλος των επιδοτήσεων.

Παράλληλα ο κ.Μαρινάκης, σημείωσε ότι η χώρα παραμένει στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Όπως ανέφερε, περισσότερα από 23 δισ. ευρώ έχουν ήδη ενεργοποιηθεί μέσω προσκλήσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, παρέχοντας σημαντική χρηματοδοτική ώθηση σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας.

Τέλος, υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων των τελευταίων 16 ετών, με ετήσιους πόρους ύψους 16,7 δισ. ευρώ, ενώ το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, συνολικού προϋπολογισμού 16,6 δισ. ευρώ, έχει ήδη ενεργοποιηθεί στο σύνολό του. Παράλληλα, όπως σημείωσε, επιταχύνεται η υλοποίηση των προγραμμάτων της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ