Νέος συναγερμός για τα καύσιμα: Το Brent κρατά ψηλά τη βενζίνη και το diesel στην Ελλάδα

Η αγορά καυσίμων στην Ελλάδα προεξοφλεί νέες αυξήσεις σε βενζίνη και diesel τις επόμενες ημέρες. Οι διεθνείς προβλέψεις για το πετρέλαιο, οι τιμές στην αντλία και οι ακριβότερες περιοχές της χώρας.

Νέο κύμα πίεσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης βλέπει η αγορά καυσίμων, καθώς το Brent το τελευταίο 24ωρο κινήθηκε πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι ενώ οι φόβοι για νέες αναταράξεις στη Μέση Ανατολή διατηρούν ζοφερές τις προβλέψεις για το επόμενο διάστημα.

Η ελληνική αγορά αναμένει αυξήσεις στις τιμές χονδρικής από την Πέμπτη τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, κάτι που σημαίνει ότι οι νέες ανατιμήσεις περιμένουν τους οδηγούς μέσα σε διάστημα δύο ή τριών ημερών. Με την θερινή περίοδο να ξεκινά και τις μετακινήσεις να αυξάνονται, η αγορά παρακολουθεί πλέον καθημερινά τόσο το Brent όσο και τις διεθνείς τιμές Platts, καθώς οποιαδήποτε νέα άνοδος του πετρελαίου μεταφέρεται γρήγορα στο κόστος ανεφοδιασμού πρατηρίων, μεταφορών και τελικά στην καθημερινότητα καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Το Brent παραμένει πλέον σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με τις διεθνείς αγορές να παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και κυρίως το τι συμβαίνει γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Μάλιστα, τα αντανακλαστικά της διεθνούς αγοράς έχουν πλέον «εξασκηθεί» σε τέτοιον βαθμό όπου οποιαδήποτε δήλωση ή υπαινιγμός για αποκλιμάκωση δημιουργεί ντόμινο αντιδράσεων και «προκαλεί» το Brent μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Η αγορά προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει αν οι δηλώσεις από την πλευρά των ΗΠΑ και του Ιράν μπορούν να αποτρέψουν ένα νέο ενεργειακό σοκ ή αν πρόκειται απλώς για μια προσωρινή διόρθωση πριν από νέα άνοδο. Παρά τη μικρή υποχώρηση των τιμών μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η κρίση θα μπορούσε να τελειώσει «γρήγορα», οι traders εξακολουθούν να χρεώνουν υψηλό γεωπολιτικό premium στο πετρέλαιο, καθώς οι κίνδυνοι στις θαλάσσιες μεταφορές και στα φορτία από τον Περσικό Κόλπο παραμένουν ενεργοί.

Τα σενάρια για 120 δολάρια και οι προειδοποιήσεις των τραπεζών

Οι τελευταίες εκτιμήσεις μεγάλων τραπεζών και οργανισμών δείχνουν ότι η αγορά δεν θεωρεί καθόλου δεδομένη την επιστροφή του Brent κάτω από τα 100 δολάρια το επόμενο διάστημα. Η αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) εκτιμά ότι οι τιμές θα παραμείνουν κοντά στα 106 δολάρια και μέσα στον Ιούνιο, υποστηρίζοντας ότι τα παγκόσμια αποθέματα συνεχίζουν να μειώνονται και ότι οι ροές από τη Μέση Ανατολή παραμένουν εύθραυστες.

Την ίδια στιγμή, αναλυτές της Citi αλλά και της LSEG θεωρούν πιθανή μια νέα κίνηση προς τα 120 δολάρια εφόσον συνεχιστούν οι πιέσεις στις ροές από τον Κόλπο ή υπάρξει νέο επεισόδιο γύρω από το Ορμούζ. Η Barclays ανέβασε ήδη την πρόβλεψή της για το Brent στα 100 δολάρια κατά μέσο όρο για το 2026, από 85 δολάρια προηγουμένως, θεωρώντας ότι οι αναταράξεις στον Περσικό Κόλπο μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από όσο αρχικά περίμενε η αγορά. Η HSBC επίσης αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της, εκτιμώντας ότι η πλήρης ομαλοποίηση στις ροές πετρελαίου δεν θα είναι άμεση και ότι οι πιέσεις μπορεί να παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα έως και το τρίτο τρίμηνο.

Παράλληλα, το ακραίο σενάριο για 200 δολάρια το βαρέλι εξακολουθεί να παραμένει στο τραπέζι ως stress scenario σε περίπτωση σοβαρής ή παρατεταμένης διαταραχής στο Ορμούζ. Για αυτό και οι αγορές αντιδρούν πλέον έντονα ακόμη και σε πληροφορίες ή δηλώσεις που παλαιότερα θα θεωρούνταν δευτερεύουσες.

Οι τιμές σε βενζίνη και diesel στην Ελλάδα

Για την Ελλάδα, η άνοδος του Brent αρχίζει ήδη να περνά στην αντλία σε μια περίοδο όπου ξεκινά η τουριστική σεζόν και αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης κινείται στα 2,126 ευρώ ανά λίτρο και του diesel κίνησης στα 1,817 ευρώ ανά λίτρο.

Στην Αττική, η αμόλυβδη είναι στα 2,114 ευρώ ανά λίτρο και το diesel στα 1,796 ευρώ, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι αντίστοιχες τιμές είναι 2,118 ευρώ και 1,802 ευρώ ανά λίτρο.

Οι ακριβότερες περιοχές της χώρας παραμένουν τα νησιά, όπου το μεταφορικό κόστος και η αυξημένη εποχική ζήτηση πιέζουν ακόμη περισσότερο τις τιμές. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης έφτασε τα 2,256 ευρώ ανά λίτρο και του diesel τα 1,992 ευρώ, τα υψηλότερα επίπεδα πανελλαδικά, ενώ στα Δωδεκάνησα η αμόλυβδη κινήθηκε στα 2,203 ευρώ και το diesel στα 1,925 ευρώ ανά λίτρο. Πολύ υψηλές τιμές καταγράφονται επίσης σε Κεφαλλονιά, Κέρκυρα, Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

Στον αντίποδα, από τις χαμηλότερες τιμές στην αμόλυβδη καταγράφηκαν στη Φλώρινα και τη Χίο με 2,097 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το φθηνότερο diesel εμφανίστηκε στην Πιερία με 1,782 ευρώ ανά λίτρο και στην Ημαθία με 1,788 ευρώ.

Ο κίνδυνος για νέα πίεση σε μεταφορές και τουρισμό

Οι παρατεταμένες κινήσεις του Brent πάνω από τα 100 δολάρια τροφοδοτούν την ανησυχία τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για το συνολικό κόστος λειτουργίας της οικονομίας. Μεταφορές, logistics, ακτοπλοΐα, αερομεταφορές και τουρισμός είναι από τους πρώτους κλάδους που επηρεάζονται όταν το πετρέλαιο διατηρείται σε τόσο υψηλά επίπεδα.

Για μια οικονομία όπως η ελληνική, που εξαρτάται έντονα από τον τουρισμό, τη ναυτιλία και τις μετακινήσεις κατά τους θερινούς μήνες, οποιαδήποτε περαιτέρω άνοδος του Brent προς τα 115 ή τα 120 δολάρια μπορεί να μεταφραστεί σχετικά γρήγορα σε νέες αυξήσεις σε βενζίνη και diesel, επηρεάζοντας μεταφορικό κόστος, εισιτήρια, επιχειρήσεις και τελικά τις τελικές τιμές στην αγορά μέσα στην πιο κρίσιμη περίοδο της καλοκαιρινής σεζόν.