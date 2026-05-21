Revoil: Καθαρό μέρισμα 0,04 ευρώ ανά μετοχή - Από 3 Ιουνίου η καταβολή

Το προς διανομή ποσό έχει προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 85.599 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία.

Εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση των μετόχων της Revoil η διανομή μερίσματος ποσού 0,049 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης 2025. Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή είναι 0,04655 ευρώ.

Από τη Τρίτη 26 Μαΐου 2026 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος (ημέρα αποκοπής). Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας στις 27/5/2026 (record-date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 και θα πραγματοποιείται από την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ με τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανούντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens Α.Ε. (με πρώην επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για ένα έτος από την ημερομηνία καταβολής.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Ιάκωβος Χαϊδεμένος, τηλ: 210 8976000, [email protected].

Οι αποφάσεις της ΓΣ

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου) 8 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 14.681.060 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 67,999% επί συνόλου 21.912.599 κοινών ονομαστικών μετοχών. Για τους σκοπούς της απαρτίας και της πλειοψηφίας το ποσοστό έχει προκύψει μετά την αφαίρεση από το σύνολο των μετοχών των 322.500 ιδίων μετοχών οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου (σύνολο 21.590.099 μετοχές). H Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα και παμψηφεί τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου χρήσεως 1/1/2025 έως 31/12/2025.

2. Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2025 έως 31/12/2025.

3. Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2025 έως 31/12/2025.

4. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2025 έως 31/12/2025

5. Ενέκρινε την διανομή μερίσματος ποσού 0,049 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης 2025. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή είναι 0,04655 ευρώ. Το προς διανομή ποσό έχει προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 322.500 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία. Από την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος (ημέρα αποκοπής). Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας στις 27/5/2026 (record-date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 και θα πραγματοποιείται από την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

6. Με απαρτία 67,999% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων και μετά από φανερή ψηφοφορία ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2025 έως 31/12/2025 και απάλλαξε ομόφωνα τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2025 έως 31/12/2025.

7. Ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση του 2025 μέσω της υποβληθείσας από την Πρόεδρο της Επιτροπής Έκθεσης Πεπραγμένων.

8. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2025 έως 31/12/2025.

9. Προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2026 έως 31/12/2026.

10. Εξέλεξε για τον Τακτικό και Φορολογικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2026 έως 31η Ιανουαρίου 2026 την ελεγκτική εταιρεία GrantThornton με Α.Μ. ΣΟΕΛ : 127.

11. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Η Έκθεση είναι αναρτημένη στο site της Εταιρείας στη διεύθυνση www.revoil.gr στην ενότητα των Επενδυτικών Σχέσεων.

12. Έλαβε γνώση της αναφοράς-έκθεσης που υπέβαλαν από κοινού τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

13. Χορήγησε την άδεια κατ’ άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 και ενέκρινε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς.

14. Στα διάφορα θέματα συζητήθηκε η πορεία της Εταιρείας εντός του 2026.