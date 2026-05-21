Space Hellas: Προτεινόμενο μέρισμα 0,16 ευρώ ανά μετοχή

Την καταβολή μερίσματος 0,16 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε να προτείνει το ΔΣ της Space Hellas στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.
Ολόκληρη η ανακοίνωση:
Η εταιρεία «Space Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Συστήματα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφαλείας - Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας» ανακοινώνει προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ότι σε σχέση με το θέμα 2 της ημερήσιας διάταξης που αναφέρεται στην πρόσκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα (21/05/2026), το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την καταβολή μερίσματος 0,16 ευρώ ανά μετοχή.