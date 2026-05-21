Πτώση στη Wall Street - Καταλύτης η Nvidia

Απώλειες καταγράφονται στη Wall Street την Πέμπτη, με την πτώση να οφείλεται στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, ενώ οι traders εξετάζουν κατά πόσον τα οικονομικά μεγέθη της Nvidia καλύπτουν τον υψηλό πήχη που έχει τεθεί για τον γίγαντα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Dow Jones υποχωρεί 0,54% στις 49.738 μονάδες, ο S&P 500 διολισθαίνει 0,48% στις 7.397 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώνεται 0,50% στις 28.142 μονάδες.

Οι παίκτες της αμερικανικής αγοράς την Πέμπτη βάζουν στο μικροσκόπιο τα τριμηνιαία μεγέθη της Nvidia: Ο κολοσσός των ΑΙ τσιπ ξεπέρασε εύκολα τις προσδοκίες της Wall Street για κερδοφορία και guidance, ενώ, οι επενδυτές αναμένουν ότι ο κατασκευαστής ημιαγωγών θα υπερκεράσει τις εκτιμήσεις και θα αναβαθμίσει το outlook του για τη συνέχεια του έτους εν μέσω της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, με τη μετοχή της σήμερα να χάνει 0,10%.

Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» αυξάνονται μετά το δημοσίευμα του Reuters ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ εξέδωσε διαταγή για τη διατήρηση του εμπλουτισμένου ουρανίου εντός της χώρας - περιπλέκοντας περαιτέρω τις προοπτικές για μια επίλυση του πολέμου Ουάσιγκτον - Τεχεράνης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate κερδίζουν 3% στα 102 δολάρια ανά βαρέλι ενώ τα futures του Brent προσθέτουν 3% στα 108 δολάρια ανά βαρέλι.

Η άνοδος του πετρελαίου ακολουθήθηκε από την άνοδο στις ομολογιακές αποδόσεις των ΗΠΑ, καθώς οι traders φοβήθηκαν την επιτάχυνση του πληθωρισμού. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου τσιμπά 4 μονάδες βάσης στα 4,615% ενώ το 30ετές σκαρφαλώνει 2 μονάδες βάσης στο 5,14%. Το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται στα «τελικά στάδια» των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

«Η αγορά έρχεται από ένα πολύ ισχυρό διάστημα επιχειρηματικών αποτελεσμάτων που έφερε ανοδικές αναθεωρήσεις στις προσδοκίες για τα κέρδη, αλλά οι ανησυχίες σχετικά με τον πληθωρισμό και την καταστροφή της ζήτησης στην οικονομία αποδεικνύονται επίμονες», τόνισε ο Σκοτ Χελφστάιν, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στα ETF Global X. «Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να το εξετάσει κανείς, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές θετικές τάσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην ώθηση οικονομίας και αγορών» πρόσθεσε.