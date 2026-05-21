Άλμα άνω του 3% για πετρέλαιο μετά την εντολή Καμενεΐ και το SOS Μπιρόλ

Ράλι σημειώνει το πετρέλαιο μετά το δημοσίευμα την Πέμπτη ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν θα επιτρέψει την αποστολή εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό, μια θέση που πιθανότατα θα περιπλέξει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου WTI κερδίζει σχεδόν 4% στα 101,96 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent προσθέτει 3% στα 108,34 δολάρια.

Ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διέταξε το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν να παραμείνει στην Ισλαμική Δημοκρατία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η διάλυση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης είναι κεντρικός στόχος του πολέμου της Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ απείλησε την Τετάρτη να επαναλάβει τη στρατιωτική δράση εάν το Ιράν δεν παράσχει «100% καλές απαντήσεις» στις διαπραγματεύσεις, αλλά εμφανίστηκε πρόθυμος να περιμένει μερικές ακόμη ημέρες για να επιτραπεί η διεξαγωγή συνομιλιών.

«Είμαστε όλοι έτοιμοι να ξεκινήσουμε», τόνισε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Μέριλαντ, αναφερόμενος στην στρατιωτική δράση των ΗΠΑ. «Πρέπει να λάβουμε τις σωστές απαντήσεις. Θα πρέπει να είναι 100% καλές απαντήσεις». «Αν μπορώ να σώσω τον πόλεμο περιμένοντας μερικές μέρες, αν μπορώ να σώσω ανθρώπους να σκοτωθούν περιμένοντας μερικές μέρες, νομίζω ότι είναι κάτι σπουδαίο», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, η κυκλοφορία των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει σοβαρά διαταραγμένη λόγω του αποκλεισμού της θαλάσσιας οδού από το Ιράν, η οποία είναι μια κρίσιμη εμπορική δίοδος για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η αγορά πετρελαίου θα φτάσει σε «κόκκινη ζώνη» αυτό το καλοκαίρι ενώ τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου θα εξαντληθούν καθώς η ζήτηση θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών ταξιδιών.