Ρωσία: Μόσχα και Ουάσινγκτον διατηρούν πολύ στενές επαφές υψηλού επιπέδου

Ο Ρώσος ΥΦΥΠΕΞ Σεργκέι Ριαμπκόφ, άφησε να υπονοηθεί ότι μπορεί σύντομα να υπάρξει συνάντηση Λαβρόφ - Ρούμπιο.

Η Μόσχα και η Ουάσινγκτον διατηρούν πολύ στενές επαφές υψηλού επιπέδου, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα τον Ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Ο Ριαμπκόφ άφησε να εννοηθεί ότι ο Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογος του Μάρκο Ρούμπιο είναι ενδεχόμενο να έχουν περαιτέρω επαφές στο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόοδος στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, είναι “αργή και δύσκολη”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ