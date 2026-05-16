Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Μόσχα και Ουάσινγκτον διατηρούν πολύ στενές επαφές υψηλού επιπέδου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρωσία: Μόσχα και Ουάσινγκτον διατηρούν πολύ στενές επαφές υψηλού επιπέδου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο Ρώσος ΥΦΥΠΕΞ Σεργκέι Ριαμπκόφ, άφησε να υπονοηθεί ότι μπορεί σύντομα να υπάρξει συνάντηση Λαβρόφ - Ρούμπιο.

Η Μόσχα και η Ουάσινγκτον διατηρούν πολύ στενές επαφές υψηλού επιπέδου, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα τον Ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Ο Ριαμπκόφ άφησε να εννοηθεί ότι ο Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογος του Μάρκο Ρούμπιο είναι ενδεχόμενο να έχουν περαιτέρω επαφές στο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόοδος στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, είναι “αργή και δύσκολη”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ιδιωτικό χρέος: Πρεμιέρα στις 20 Μαΐου για το Μητρώο Παρακολούθησης οφειλών

Σε δημογραφικό «κατήφορο» η Ελλάδα: Μόλις ένα στα 4 νοικοκυριά έχουν παιδιά - Ποιες χώρες απολαμβάνουν baby boom

Ποιος είναι ο αμερικανικός όμιλος που «βάζει πόδι» στην ελληνική αγορά πολυετούς κατοικίας

tags:
Ρωσία
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider