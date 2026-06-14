Reuters: Υποχωρεί έντονα η στήριξη στον Τραμπ στις αγροτικές ΗΠΑ

Έπεσε στο 50%, από 60% το Φεβρουάριο σύμφωνα με δημοσκόπηση ων Reuters/Ipsos. Πληθωρισμός και καύσιμα του ασκούν πίεση σε παραδοσιακά «κάστρα» του.

Ο Μπράιαν Ράουχ έχει βιώσει άμεσα την πίεση από την αύξηση των τιμών των καυσίμων στις διαδρομές των 30 μιλίων (περίπου 50 χιλιομέτρων) που πραγματοποιεί από το σπίτι του στην αγροτική περιοχή του Stevensville της Montana μέχρι το ιατρείο του. Έχει επίσης παρατηρήσει την άνοδο των τιμών των τροφίμων και, ως βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας, θεωρεί ότι δεν υπάρχει επαρκής δικαιολογία για τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους ο 42χρονος αποδοκιμάζει ολοένα και περισσότερο τις επιδόσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο ψήφισε στις τρεις τελευταίες προεδρικές εκλογές. Η στάση του τον κατατάσσει σε ένα ολοένα αυξανόμενο τμήμα των κατοίκων της αμερικανικής υπαίθρου που εμφανίζονται απογοητευμένοι από την ηγεσία του στην Ουάσινγκτον.

Το ποσοστό αποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ των κατοίκων της αμερικανικής υπαίθρου υποχώρησε τον Ιούνιο στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί, φτάνοντας το 50%, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που διεξήχθη από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου. Αυτό συγκρίνεται με ποσοστό αποδοχής 60% τον Φεβρουάριο του 2025, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Παράλληλα, η αποδοκιμασία των κατοίκων της υπαίθρου για τις επιδόσεις του Τραμπ αυξήθηκε στο 48%, από 34% τον Φεβρουάριο του 2025, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση στην οποία συμμετείχαν 4.531 ενήλικες από ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και είχε περιθώριο σφάλματος ±3 ποσοστιαίες μονάδες για τους κατοίκους αγροτικών περιοχών και ±2 ποσοστιαίες μονάδες για το σύνολο των Αμερικανών ερωτηθέντων.

Η δυσαρέσκεια αυτή είναι αξιοσημείωτη, καθώς προέρχεται από μια εκλογική ομάδα που έχει στηρίξει ένθερμα τον Τραμπ στις προεδρικές του εκστρατείες. Επιπλέον, ενδέχεται να έχει επιπτώσεις για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όπου θα κληθεί να υπερασπιστεί τις οριακές πλειοψηφίες που διαθέτει στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με ανάλυση του Pew Research Center επί των exit polls, ο Τραμπ επικράτησε στην αμερικανική ύπαιθρο με διαφορά 40 μονάδων στις εκλογές του 2024, βελτιώνοντας περαιτέρω την επίδοσή του σε σχέση με τις 31 μονάδες του 2020 και τις 25 μονάδες του 2016.

Οι τιμές των καυσίμων ασκούν πίεση

Το συνολικό ποσοστό αποδοχής του Τραμπ, που ανέρχεται στο 35%, βρίσκεται επίσης κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο της πολιτικής του καριέρας, καθώς οι περισσότεροι Αμερικανοί ανησυχούν ότι οι τιμές των καυσίμων θα συνεχίσουν να αυξάνονται εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Ο Μπράιαν Σέιβερ, 62 ετών, ασφαλιστικός πράκτορας στο Hattiesburg της Mississippi, ψήφισε τον Τραμπ στις εκλογές του 2024, αλλά δήλωσε ότι είναι απογοητευμένος από τις επίμονα υψηλές τιμές των τροφίμων.

Ο Σέιβερ, ο οποίος ανέφερε ότι υποστήριζε επί μακρόν τους Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς και είχε εργαστεί στο παρελθόν για τον γερουσιαστή της Μισισιπής Roger Wicker όταν εκείνος ήταν μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, εκφράζει πλέον ανησυχίες ότι το υψηλό κόστος ζωής θα βλάψει το κόμμα στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Έχω την αίσθηση ότι θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολη θέση τον Νοέμβριο», δήλωσε.

Το κόστος ζωής

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, η πτώση της υποστήριξης προς τον Τραμπ στις αγροτικές περιοχές οφείλεται κυρίως στη δυσαρέσκεια για τη διαχείριση του κόστους ζωής και της αμερικανικής οικονομίας.

Μόλις το 31% των ερωτηθέντων από αγροτικές περιοχές δήλωσε ότι εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται αυτά τα ζητήματα, ενώ το 61% τον αποδοκιμάζει. Τον Φεβρουάριο του 2025, περίπου το 45% των κατοίκων της υπαίθρου ενέκρινε τους χειρισμούς του στο ζήτημα του κόστους ζωής, ενώ το 43% τους αποδοκίμαζε.

Ο Ράουχ, ο οποίος εργάζεται σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό που βοηθά βετεράνους των ενόπλων δυνάμεων να προσαρμοστούν στην πολιτική ζωή, δήλωσε ότι υποστήριζε σταθερά τον Τραμπ από την πρώτη του υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο το 2016.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι η πιο απρόβλεπτη συμπεριφορά του Τραμπ κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του κινδυνεύει να αποξενώσει εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ και να αυξήσει περαιτέρω το καθημερινό κόστος για τους Αμερικανούς πολίτες.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για τη ραγδαία επέκταση των κέντρων δεδομένων (data centers) στη Montana, η οποία, όπως φοβάται, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την πρόσβαση στους υδάτινους πόρους.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ολοένα και μεγαλύτερες συγκρούσεις για τους υδάτινους πόρους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, πληρώνουμε όλοι περισσότερα για τα τρόφιμα και πληρώνουμε όλοι περισσότερα για τα καύσιμα», δήλωσε ο Ράουχ. «Η καθημερινότητά μου επηρεάζεται αρνητικά και δεν έχω δει αυτά τα άλλα οφέλη.»

Οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών ενδέχεται να επηρεάζονται περισσότερο από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, καθώς κατά μέσο όρο οδηγούν σημαντικά περισσότερα χιλιόμετρα από τους κατοίκους των αστικών περιοχών, σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2022 από την Εθνική Έρευνα Μετακινήσεων Νοικοκυριών (National Household Travel Survey) του αμερικανικού υπουργείου Μεταφορών - τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία - οι κάτοικοι αγροτικών περιοχών διανύουν κατά μέσο όρο 30 μίλια (περίπου 48 χιλιόμετρα) ημερησίως με όχημα, έναντι 17 μιλίων (27 χιλιομέτρων) για τους κατοίκους των πόλεων.

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την αμερικανική ύπαιθρο περιλαμβάνουν τη δύσκολη χρονιά που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με:

-αυξημένο κόστος λιπασμάτων, που επιδεινώθηκε από τον πόλεμο με το Ιράν,

-χαμηλές τιμές αγροτικών προϊόντων,

-περιορισμένες εξαγωγές λόγω του εμπορικού πολέμου του Τραμπ.

Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου κίνησης (diesel) έχουν φθάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σε αρκετές πολιτείες, απειλώντας τα ήδη περιορισμένα περιθώρια κέρδους των αγροτών. Η κατάσταση επηρεάζει και τους αλιείς, αρκετοί από τους οποίους προτιμούν να κρατούν τα σκάφη τους δεμένα στα λιμάνια αντί να επιβαρυνθούν με δεκάδες χιλιάδες δολάρια επιπλέον δαπάνες για καύσιμα.

Φωτογραφία @AP