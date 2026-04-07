ΕΣΕΕ: Ακριβότερο έως 9,3% το πασχαλινό τραπέζι

Τι δείχνουν οι τιμοληψίες σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα τροφίμων.

Από 107,20 έως 156,20 ευρώ κυμαίνεται η εκτίμηση του κόστους για το φετινό πασχαλινό τραπέζι για 4-6 άτομα, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ).

Με το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού το 2025 να κυμαίνεται από 99,45 έως 142,95 ευρώ, το εφετινό καλάθι αγαθών θα είναι ακριβότερο από 7,8% έως 9,3%.

Σύμφωνα με τον Διοικητικό Διευθυντή του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ Χαράλαμπο Αράχωβα, εν μέσω έντονης διεθνούς αβεβαιότητας. Οι τιμές των τροφίμων για το πασχαλινό τραπέζι κινούνται για άλλη μία χρονιά ανοδικά, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά και τις περιορίζοντας τις δαπάνες για άλλα αγαθά.

Όπως εξηγεί, η σημαντική αύξηση του φετινού πασχαλινού τραπεζιού οφείλεται στη διόγκωση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς εξαιτίας της ανόδου των τιμών ενέργειας, στις ασθένειες που έπληξαν το ζωικό κεφάλαιο, καθώς και στο γεγονός ότι φέτος ορθόδοξο και καθολικό Πάσχα διαφέρουν μόνο κατά μία εβδομάδα, εξέλιξη που ενισχύει τη ζήτηση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στα ίδια επίπεδα οι τιμές στα σοκολατένια αυγά

Οι τιμές στα σοκολατένια αυγά παρέμειναν στα ίδια περίπου με τα περυσινά επίπεδα, ενώ υπενθυμίζεται πως το 2025 είχε σημειωθεί ισχυρή αύξηση εξαιτίας της διόγκωσης της τιμής του κακάο.

«Σε κάθε περίπτωση, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα κατευθύνεται περισσότερο στην κάλυψη των απαραίτητων αγαθών για το πασχαλινό τραπέζι μειώνοντας τις αυθόρμητες αγορές σε μία περίοδο που η παράταση των γεωπολιτικών εντάσεων προκαλεί προβληματισμό στην αγορά, αν και πέραν των τροφίμων και των καυσίμων δεν καταγράφονται, έως τώρα, ανατιμήσεις στα υπόλοιπα προϊόντα», σημειώνει ο κ. Αράχωβας.

Με επιτόπιες τιμοληψίες και συνεντεύξεις η έρευνα της ΕΣΕΕ

Για την εκτίμηση του κόστους του πασχαλινού τραπεζιού της ΕΣΕΕ, καταγράφηκαν, με επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις οι τιμές τόσο από αλυσίδες Supermarkets όσο και από ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων λιανικής (πχ ζαχαροπλαστεία, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία κλπ), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά.

Το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων.