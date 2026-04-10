ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά - Στόχος η μείωση εξάρτησης από Κίνα

Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ πλησιάζουν σε μία συμφωνία για το συντονισμό της παραγωγής και τη διασφάλιση του εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να μειωθεί η εξάρτηση από τις κινεζικές προμήθειες, μεταδίδει το Bloomberg.

Η ενδεχόμενη συμφωνία θα δημιουργούσε κίνητρα, όπως ελάχιστες τιμές, που θα μπορούσαν να ωφελήσουν τους μη κινεζικούς προμηθευτές, σύμφωνα με έγγραφο που ήρθε στην κατοχή του Bloomberg και περιγράφει το «σχέδιο δράσης». Υπό αυτή τη συμφωνία, ΕΕ και ΗΠΑ θα συνεργάζονται επίσης σε θέματα προτύπων, επενδύσεων και κοινών έργων και θα συντονίζονται σε περίπτωση διακοπών εφοδιασμού από χώρες όπως η Κίνα.

Επιπλέον, οι δύο πλευρές αναζητούν άλλους «ομοϊδεάτες εταίρους» για να συμμετάσχουν σε μια πολυεθνική συμφωνία με σκοπό τη δημιουργία των νέων αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών, τα οποία τροφοδοτούν σχεδόν όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες, από συστήματα καθοδήγησης πυραύλων και μαχητικά αεροσκάφη έως ηλεκτρικά οχήματα.

Οι χώρες αγωνίζονται να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά, μετά την επιβολή από το Πεκίνο, πέρυσι, εκτεταμένων ελέγχων στις εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων γαιών, ως απάντηση στους δασμούς του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η κίνηση αυτή προκάλεσε αναστάτωση στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και έθεσε τις εταιρείες στην Ευρώπη αντιμέτωπες με διακοπές της παραγωγής.