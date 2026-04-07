Στουρνάρας: «Το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο της οικονομίας είναι η πολιτική σταθερότητα»

«Φέροντας τις εκλογές νωρίτερα, μειώνουμε τον ωφέλιμο χρόνο της κυβέρνησης, ειδικά τώρα με την κρίση στη Μέση Ανατολή που χρειαζόμαστε μία κυβέρνηση να λαμβάνει αποφάσεις» ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΪ 100, 3 ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι «το 2025 ήταν ένα από τα καλύτερα οικονομικά έτη για την ελληνική οικονομία, ωστόσο φέτος τα πράγματα δεν αναμένεται να είναι τόσο καλά λόγω της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή». Είπε ακόμη ότι «το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο της οικονομίας είναι η πολιτική σταθερότητα».

Επιπλέον, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είπε ότι με το σενάριο που έχουμε, το οποίο υποθέτει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 1,9%, χαμηλότερα από το 2,1% του 2025.

Σχετικά με την ανεργία ανέφερε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα διαμορφωθεί στο 8,2% ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,2% του ΑΕΠ.

«Δεν διολισθαίνουμε» σημείωσε «αλλά κινούμαστε προς τα πάνω με πολύ αργό ρυθμό και για να επιταχυνθεί αυτό, απαιτείται ένας συνδυασμός περισσότερων επενδύσεων και περισσότερης ανάπτυξης».

Ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε τις επενδύσεις «ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας», επισημαίνοντας παράλληλα ότι συνολικά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ βελτιώνεται, στόχος είναι όμως να αυξηθεί ακόμη ταχύτερα.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι «ένα από τα θετικά που βγήκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η σύγκριση της ελληνικής γεωργίας, με τη γεωργία άλλων χωρών, οι οποίες δεν έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα», ενώ έφερε ως παράδειγμα την Ολλανδία που είναι πέντε φορές ποιο παραγωγική, λόγω των θερμοκηπίων, τα οποία «εμείς αρνούμαστε να βάλουμε».

Τέλος, σχετικά με το «μαύρο χρήμα» σημείωσε ότι έχει ήδη μειωθεί πολύ μέσω των καρτών και των ψηφιακών συναλλαγών ενώ πρόσθεσε, ότι η παραοικονομία εκτιμάται στα 20 με 21% του ΑΕΠ όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι ο μέσος όρος γύρω στα 15 με 16%.