Τελεσίγραφο Τραμπ: Ιρανός πρεσβευτής καλεί τις χώρες του Κόλπου να κάνουν τα πάντα για την αποφυγή «μίας τραγωδίας»

Ο πρεσβευτής του Ιράν στο Κουβέιτ ζήτησε από τις χώρες του Κόλπου να κάνουν τα πάντα για να αποτραπεί «μία τραγωδία», λίγες ώρες πριν από την εκπνοή του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ που απειλεί να καταστρέψει τις υποδομές της χώρας.

«Ελπίζουμε ότι οι χώρες της περιοχής θα ενεργοποιήσουν όλα τα διπλωματικά και πολιτικά μέσα ώστε να αποφευχθεί μία τραγωδία να επιπέσει επί της περιοχής», δήλωσε στο AFP (Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων) ο Μοχαμάντ Τουτουντζί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει τελεσίγραφο που λήγει στις 20.00 της Τρίτης ώρα Ουάσινγκτον (03.00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδος) για να άρει η Τεχεράνη τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση το Ιράν θα μπορούσε «να αφανιστεί σε μία νύκτα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ