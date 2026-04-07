Νέα δεδομένα για το Fuel Pass: «Με το δελτίο» και κατά σειρά ΑΦΜ οι αιτήσεις

Έκλεισε και άνοιξε ξανά σήμερα η πλατφόρμα, πάλι με προβλήματα. Πληρωμή πριν το Πάσχα, μόνο για όσους έχουν ΑΦΜ σε 1,2,3 ή πρόλαβαν εχθές. Τι πρέπει να κάνουν όσοι οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν ανεξήγητα.

Αυστηρά με σειρά προτεραιότητας, στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr που άνοιξε ξανά από το πρωί της Μεγάλης Τρίτης, γίνεται πλέον και πάλι η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση Fuel Pass. Η υποβολή αιτήσεων σήμερα -και άρα η πληρωμή πριν το Πάσχα- αφορά μόνο όσους έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 και 3.

Ωστόσο και σήμερα η πλατφόρμα παρουσιάζει προβλήματα.

Η μαζική είσοδος εκατοντάδων χιλιάδων δικαιούχων εισήγησης κατά τη χθεσινή έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την επιδότηση αγοράς καυσίμων, προκάλεσε σοβαρές τεχνικές αρρυθμίες και δυσκολίες. Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr, «γονάτισε» και οι αιτήσεις για χορήγηση του Fuel Pass διακόπηκαν χθες βράδυ, λόγω αδυναμίας διαχείρισης του μεγάλου όγκου αιτημάτων (έως 3.000 logins ανά δευτερόλεπτο) από δικαιούχους.

Η μαζική προσπάθεια υποβολής αιτήσεων τη Μεγάλη Δευτέρα οφειλόταν στην πρόθεση των δικαιούχων να εξασφαλίσουν την επιδότηση εντός 48 ωρών, δηλαδή πριν τη Μεγάλη Τετάρτη και τις τραπεζικές αργίες του Πάσχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 16.000 αιτήσεις είχαν υποβληθεί πριν την επίσημη ώρα έναρξης (5 μ.μ.). Λόγω των τεχνικών προβλημάτων, η πλατφόρμα αρχικά κατέρρευσε στις 5 μ.μ., στη συνέχεια υπολειτούργησε έως τις 9:30 μ.μ. και τελικά έκλεισε. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, περίπου 160.000 από τους συνολικά 3,1 εκατομμύρια δικαιούχους ιδιοκτήτες ΙΧ κατάφεραν να υποβάλουν αίτηση, έστω και μετ' εμποδίων.

Αργά το βράδυ μόνο, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η πλατφόρμα ενημέρωναν για διακοπή της λειτουργίας της και αναμενόμενη επανέναρξη «τις επόμενες ημέρες», με τροποποιημένους όρους.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν την καθιέρωση σειράς προτεραιότητας με βάση το τελικό ψηφίο του ΑΦΜ κάθε δικαιούχου. Ως εκ τούτου, μόνο όσοι υποβάλουν αίτηση σήμερα (με ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 ή 3) ενδέχεται να πληρωθούν πριν από τη Μ. Πέμπτη, την ημέρα έναρξης της τραπεζικής αργίας. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι (με ΑΦΜ που λήγει σε 4 έως 0) θα λάβουν την πληρωμή τους μετά το Πάσχα, εκτός αν είχαν υποβάλει και εγκριθεί η αίτησή τους χθες.

Συγκεκριμένα:

Μ. Τρίτη 7 Απριλίου 2026 αιτήσεις ανοίγουν μόνο για όσους έχουν ΑΦΜ σε 1, 2 και 3.

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 η πλατφόρμα ανοίγει για όσους έχουν ΑΦΜ σε 4, 5, 6, 7.

Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 αιτήσεις υποβάλλουν δικαιούχοι με ΑΦΜ σε 8, 9 και 0.

από Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου και έως 30 Απριλίου, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους, ασχέτως ΑΦΜ.

«Απόρρητες» απορρίψεις

Και όσοι μπόρεσαν κι έκαναν χθες όμως αίτηση αλλά την είδαν να απορρίπτεται, δεν ενημερώνονται για τον λόγο απόρριψης. Ακόμα δηλαδή και αν κάποιοι ιδιοκτήτες ΙΧ ήταν σίγουροι ότι πληρούν τα οικογενειακά εισοδηματικά κριτήρια, έχουν στο όνομά τους το όχημα που επιλέγουν να επιδοτηθεί για καύσιμα, είναι κανονικά ασφαλισμένο και κυκλοφορεί νόμιμα, δέχθηκαν απόρριψη για λόγους τους οποίους το σύστημα διατηρεί …απόρρητους για αυτούς.

Για όσους θέλουν να δηλώσουν το πρόβλημά τους ή να ζητήσουν βοήθεια, λειτουργεί ειδικό call center του προγράμματος στο 2102154173, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 έως τις 17:00, πλην επισήμων αργιών. Οι πολίτες μπορούν επίσης να υποβάλουν το ερώτημά τους και μέσω email στη διεύθυνση [email protected].

Σημειώνεται ότι για να είναι έγκυρη η ταυτοποίηση του κάθε δικαιούχου απαιτείται να κάνει είσοδο με κωδικούς Taxis, καθώς επίσης και να λάβει και εισάγει κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνει στο κινητό του.

Fuel Pass: Πώς να κάνετε αίτηση

Μέσω του vouchers.gov.gr μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι την αίτησή τους για την επιδότηση καυσίμων μέσω του Fuel Pass.

Ειδικότερα, οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και εισάγουν κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό τους από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ - emep.gov.gr). Στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, επιλέγουν ή συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση και δηλώνουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Επισημαίνεται ότι η επιδότηση μπορεί να ληφθεί είτε μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους είτε μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης, με δήλωση του IBAN. Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ. Όσοι υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα σήμερα, Μ. Δευτέρα, θα λάβουν το ποσό της επιδότησης εντός 48 ωρών, δηλαδή μέχρι και τη Μ. Τετάρτη. Όσοι πολίτες υποβάλλουν αίτηση από τη Μ. Τετάρτη και μετά, θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Fuel Pass 2026: Tα ποσά της επιδότησης

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου. Ωστόσο τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει ενεργό στην κάρτα μέχρι τέλος Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν το https://vouchers.gov.gr/fuelpass/appfront. Το Fuel Pass εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος που φτάνει τα 130 εκατ. ευρώ στο δίμηνο.

Τι κερδίζει ο καταναλωτής με το Fuel Pass

Όπως έγραφε το insider.gr, το Fuel Pass δεν μειώνει την τιμή στην αντλία, αλλά δίνει ένα συγκεκριμένο ποσό που χρησιμοποιείται απευθείας για την πληρωμή καυσίμων ή μετακίνησης. Αυτό σημαίνει ότι, στην περίπτωση της ψηφιακής κάρτας, ο καταναλωτής πληρώνει επιτόπου χρησιμοποιώντας την επιδότηση και επιβαρύνεται μόνο για τυχόν επιπλέον ποσό, χωρίς να αλλάζει η ίδια η τιμή της αγοράς.

Το πραγματικό όφελος εξαρτάται από την πορεία των τιμών: Aν αυτές αυξηθούν, το ποσό «εξαντλείται» πιο γρήγορα, ενώ αν υποχωρήσουν, διαρκεί περισσότερο. Την ίδια στιγμή, οι τιμές στην αγορά καυσίμων διαμορφώνονται καθημερινά με βάση τη διεθνή αγορά και όχι με βάση τα μέτρα στήριξης, γεγονός που σημαίνει ότι η επιδότηση δεν ανακόπτει τις αυξήσεις αλλά απλώς περιορίζει προσωρινά την επιβάρυνση.

Fuel Pass 2026: Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι φυσικά πρόσωπα - συμπεριλαμβανομένων ελεύθερων επαγγελματιών - που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και διαθέτουν όχημα σε κυκλοφορία. Η επιλεξιμότητα καθορίζεται με βάση το οικογενειακό εισόδημα, το οποίο για τους άγαμους φτάνει έως τις 25.000 ευρώ, για τους έγγαμους έως τις 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες διαμορφώνεται έως τις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο.

Κατηγορία δικαιούχων Εισοδηματικό όριο Άγαμοι έως 25.000 € Έγγαμοι έως 35.000 € + 5.000 € ανά παιδί Μονογονεϊκές οικογένειες έως 39.000 € + 5.000 € ανά παιδί

Συνολικά, περίπου 3,1 εκατ. πολίτες πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή σχεδόν το 78% των ιδιοκτητών οχημάτων στη χώρα, γεγονός που δείχνει τη διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων.

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του Fuel Pass - Πού και για πόσο χρησιμοποιείται η επιδότηση

Η χορήγηση της επιδότησης συνδέεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν τόσο την κατάσταση του οχήματος όσο και τα στοιχεία του δικαιούχου. Για να εγκριθεί η αίτηση, το όχημα θα πρέπει να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να έχουν εξοφληθεί πλήρως τα τέλη κυκλοφορίας. Παράλληλα, η επιδότηση αφορά ένα όχημα ανά ΑΦΜ, ενώ το όχημα μπορεί να είναι είτε σε πλήρη κυριότητα είτε σε συνιδιοκτησία ή ακόμη και μέσω leasing, αρκεί να δηλώνεται από έναν μόνο δικαιούχο.

Προϋπόθεση Τι ισχύει Όχημα Να είναι σε κυκλοφορία (όχι σε ακινησία) Ασφάλιση Υποχρεωτικά ενεργή Τέλη κυκλοφορίας Πλήρως εξοφλημένα Δήλωση Ένα όχημα ανά ΑΦΜ Ιδιοκτησία Κυριότητα, συνιδιοκτησία ή leasing Χρήση Δηλώνεται από έναν μόνο δικαιούχο

Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματους ελέγχους μέσω της ΑΑΔΕ και των ασφαλιστικών βάσεων, απορρίπτοντας άμεσα αιτήσεις σε περιπτώσεις ανασφάλιστων οχημάτων ή εκκρεμοτήτων στα τέλη κυκλοφορίας. Η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια καυσίμων, σε MMM και ταξί, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο χρήσης της. Η ισχύς της επιδότησης διαρκεί έως τις 31 Ιουλίου 2026, ανεξάρτητα από το πότε θα υποβληθεί η αίτηση, ενώ μετά τη λήξη της προθεσμίας το υπόλοιπο ποσό επιστρέφεται στο Δημόσιο.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς μετά την οριστικοποίηση δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση και λάθη σε IBAN ή στοιχεία επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις. Η επιλογή τρόπου πληρωμής είναι κρίσιμη: η ψηφιακή κάρτα προσφέρει μεγαλύτερη ενίσχυση αλλά περιορίζει τη χρήση, ενώ η κατάθεση σε IBAN δίνει ευελιξία αλλά μικρότερο ποσό.

Παράλληλα, η ψηφιακή κάρτα δεν επιτρέπει ανάληψη μετρητών και λειτουργεί μόνο για συγκεκριμένες δαπάνες μετακίνησης, ενώ απενεργοποιείται αυτόματα στο τέλος Ιουλίου. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες θα πρέπει να αξιοποιήσουν εγκαίρως το ποσό, καθώς τυχόν υπόλοιπο δεν μεταφέρεται και χάνεται, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη σωστή και έγκαιρη χρήση της επιδότησης.