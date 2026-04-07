Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στη Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα

Στην ημερίδα «Προμήθεια με Υπευθυνότητα / Χτίζουμε Μαζί το Μέλλον της Εφοδιαστικής Αλυσίδας», ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του για ένα βιώσιμο μέλλον.

Τη δέσμευσή του για ένα βιώσιμο μέλλον επιβεβαίωσε ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ μέσα από την ειδική Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο The Ellinikon, με θέμα τις υπεύθυνες προμήθειες. Πρόκειται για την πρώτη στοχευμένη πρωτοβουλία στον κλάδο που εστιάζει στην εκπαίδευση και την ευθυγράμμιση των συνεργατών με τις αρχές της βιωσιμότητας, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της εφοδιαστικής αλυσίδας στη στρατηγική του Ομίλου.

Η Ημερίδα με τίτλο «Προμήθεια με Υπευθυνότητα / Χτίζουμε Μαζί το Μέλλον της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» ανέδειξε τη σημασία της ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενισχύοντας τον διάλογο και τη σύμπραξη με τους συνεργάτες του Ομίλου, με στόχο τη δημιουργία κοινής αξίας και τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για τον κλάδο των κατασκευών.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, Διευθυντικά στελέχη του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ παρουσίασαν τη στρατηγική ESG του Ομίλου, το όραμα για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη σημασία των υπεύθυνων και βιώσιμων προμηθειών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον καθοριστικό ρόλο της Υγείας και Ασφάλειας ως κοινής δέσμευσης για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, καθώς και τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας για Προμηθευτές, ως θεμέλιο για συνεργασίες που βασίζονται στη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και την ακεραιότητα.

Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας η κα Λένα Μαμιδάκη, Επικεφαλής Στρατηγικής Ανάπτυξης του CSE (Κέντρο Αειφορίας & Αριστείας), συντόνισε ένα διαδραστικό workshop. Μέσα από πρακτικά παραδείγματα και συμμετοχικές δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στις έννοιες της αειφορίας, να ανταλλάξουν απόψεις και να ενισχύσουν περαιτέρω μια σχέση εμπιστοσύνης που προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Κώστας Λιάσκας, Γενικός Διευθυντής Εξαγωγών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε: «Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ πιστεύουμε ότι η υπεύθυνη προμήθεια αποτελεί βασικό πυλώνα για τη δημιουργία αξίας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η συνεργασία με τους προμηθευτές μας βασίζεται στην ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την κοινή δέσμευση για την εφαρμογή των αρχών ESG στην πράξη. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, ενισχύουμε τον διάλογο και καλλιεργούμε ισχυρές συνεργασίες που συμβάλλουν σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους, έχοντας πάντα ως αδιαπραγμάτευτη αξία την Υγεία και Ασφάλεια των ανθρώπων μας και των συνεργατών.»

Ο Βασίλης Κατερέλος, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε: «Η βιωσιμότητα δεν αποτελεί επιλογή, αλλά βασική προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κλάδου μας. Μέσα από την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ουσιαστική συνεργασία με τους προμηθευτές μας, δημιουργούμε τις βάσεις για υπεύθυνες και ανθεκτικές πρακτικές. Η σημερινή Ημερίδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προχωράμε μαζί με τους συνεργάτες μας, με κοινό όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για την κοινωνία και το περιβάλλον.»

Η ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση των συμμετεχόντων και ο ενθουσιασμός για το περιεχόμενο της Ημερίδας επιβεβαιώνουν την επιτυχία της πρωτοβουλίας, θέτοντας τα θεμέλια για τη συνέχεια αντίστοιχων δράσεων που προάγουν την επιχειρηματική αριστεία και την κοινωνική υπευθυνότητα.