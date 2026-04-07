Βρετανία: Φιλοξενεί κρίσιμη σύσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ

Το βασικό αντικείμενο της σύσκεψης δεν αφορά άμεση στρατιωτική επέμβαση, αλλά τον σχεδιασμό μακροπρόθεσμων μέτρων που θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη διεθνή ασφάλεια και την παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια, η Βρετανία φιλοξενεί σήμερα σύσκεψη υψηλού επιπέδου στρατιωτικών αξιωματούχων με αντικείμενο την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ. Η σύσκεψη πραγματοποιείται στο Μόνιμο Κοινό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου στο Νόρθγουντ, βορειοδυτικά του Λονδίνου.

Το βασικό αντικείμενο της σύσκεψης δεν αφορά άμεση στρατιωτική επέμβαση, αλλά τον σχεδιασμό μακροπρόθεσμων μέτρων που θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά μετά το τέλος των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων στο τραπέζι βρίσκονται σενάρια δημιουργίας διεθνούς ναυτικής δύναμης, η οποία θα αναλάβει την μελλοντική προστασία εμπορικών πλοίων και αγωγών.

«Η επιλογή αυτή αντανακλά τη σημερινή πραγματικότητα στο πεδίο. Είναι ξεκάθαρο πως είναι πολύ σοβαρή η απειλή από ιρανικά ντρόουν και πυραυλικά συστήματα για τα πλοία που θα προσπαθήσουν να περάσουν την περιοχή. Γι' αυτό και οποιαδήποτε άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων θεωρείται κίνηση υψηλού κινδύνου», σημειώνουν οι αναλυτές, τονίζοντας με νόημα πως ο κίνδυνος αυτός αφορά «ακόμη και το αμερικανικό ναυτικό».

Διαβάστε ακόμη: Η Ρωσία αποκομίζει έσοδα δισεκατομμυρίων από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Η σημερινή πρωτοβουλία αποτελεί τη συνέχεια εντατικών διπλωματικών εργασιών των τελευταίων ημερών. Την προηγούμενη εβδομάδα πάνω από 40 χώρες συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη υπό την προεδρία της βρετανίδας Υπουργού Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ με στόχο τον συντονισμό διεθνών πιέσεων προς την Τεχεράνη για την άρση του αποκλεισμού. Σε αυτήν μάλιστα συμμετείχαν τόσο ο Έλληνας όσο και ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών.

Ωστόσο, παρά τη διπλωματική κινητικότητα, οι εξελίξεις επηρεάζονται καθοριστικά από τη σκληρή στάση της Ουάσιγκτον και το νέο τελεσίγραφο που έχει στείλει ο πρόεδρος Τραμπ στο Ιράν, σημειώνουν οι αναλυτές. Το γεγονός αυτό εντείνει την αβεβαιότητα και περιπλέκει τον στρατηγικό σχεδιασμό των συμμάχων, υπογραμμίζουν βρετανικά δημοσιεύματα.

Για το Λονδίνο, η φιλοξενία της σύσκεψης αποτελεί ένδειξη της πρόθεσης του να διαδραματίσει ρόλο συντονιστή μεταξύ στρατιωτικής ετοιμότητας και διπλωματικής αποκλιμάκωσης, υποστηρίζουν κυβερνητικές πηγές. Την ίδια στιγμή τονίζουν πως η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ εδώ και καιρό έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί καμία άμεση στρατιωτική εμπλοκή, ενώ προτεραιότητά της είναι η διεθνής συνεργασία και η εξεύρεση λύσης μέσω της διπλωματικής οδού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ