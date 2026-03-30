Κομισιόν: Ικανοποιητική η πρόοδος στην τόνωση της κοινωνικής οικονομίας της Ευρώπης

Πάνω από 1,62 δισ. ευρώ σε ενωσιακή χρηματοδότηση και 1,2 δισ. ευρώ σε εγγυήσεις InvestEU έχουν διατεθεί για τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας της ΕΕ στο 2021-2027.

Την πρόοδο του σχεδίου δράσης της για την κοινωνική οικονομία από το 2021 δημοσίευσε σε έκθεση η Κομισιόν και καθορίζει περαιτέρω δράσεις για την ενίσχυσή της σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η εφαρμογή του σχεδίου δράσης έχει προχωρήσει ικανοποιητικά. Κατά την τελευταία πενταετία, 21 κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ή προετοιμάζουν εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές για την κοινωνική οικονομία και 12 έχουν μεταρρυθμίσει τη νομοθεσία τους για την κοινωνική οικονομία. Πάνω από 1,62 δισ. ευρώ σε ενωσιακή χρηματοδότηση και 1,2 δισ. ευρώ σε εγγυήσεις InvestEU έχουν διατεθεί για τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) κατά την περίοδο 2021-2027.

Όσον αφορά το μέλλον, η έκθεση προσδιορίζει προτεραιότητες για μια κοινωνική οικονομία πιο ανταγωνιστική, ισχυρή και ευρέως αναγνωρισμένη. Οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν σαφέστερους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ισχυρότερα πλαίσια για τις ιδιωτικές κοινωνικές επενδύσεις, καλύτερη συλλογή δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη, και μια εργαλειοθήκη για τη στήριξη των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών κοινωνικής οικονομίας.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Ετοιμότητα, Ροξάνα Μινζάτου, επισημαίνει: «Καθώς η Ευρώπη βιώνει γεωπολιτικές προκλήσεις, βιομηχανικό μετασχηματισμό, και αυξανόμενες κοινωνικές πιέσεις, η κοινωνική οικονομία γίνεται ολοένα και περισσότερο η κινητήρια δύναμη της ανθεκτικότητας, της ένταξης και της ανταγωνιστικότητας. Πάνω από 4,3 εκατομμύρια οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας στην ΕΕ παρέχουν 11,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα υπηρετούν βασικούς κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, παρέχοντας, για παράδειγμα, οικονομικά προσιτή στέγαση και ποιοτική φροντίδα.Η ενδιάμεση επανεξέτασή μας δείχνει ότι έχουμε αποτελέσματα, όμως πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα για να ευδοκιμήσει η κοινωνική οικονομία».

Σε ειδικό Ευρωβαρόμετρο τον Οκτώβριο του 2025 διαπιστώθηκε ότι οι μισοί Ευρωπαίοι έχουν συνεργαστεί με οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας την τελευταία πενταετία και ότι το 75% θεωρεί την κοινωνική οικονομία σημαντική για την κοινωνία. Ωστόσο, οι οργανώσεις αυτές εξακολουθούν να μην έχουν ίση πρόσβαση σε στήριξη, αγορές και χρηματοδότηση.