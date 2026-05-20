Αύξηση 1,6% στον ελληνικό εμπορικό στόλο τον Μάρτιο

Αύξηση 1,6% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Μάρτιο εφέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Μαρτίου 2025, έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Μαρτίου 2025 προς τον Μάρτιο 2024, και πλέον αριθμεί 1.862 πλοία.

Αντίθετα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 34.725.814 κόρους και παρουσίασε μείωση 1,7% τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Μαρτίου 2025, έναντι μείωσης 3,1% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Μαρτίου 2025 προς τον Μάρτιο 2024.